Cappello a secchiello Nike Apex Electric

unique from Nike.
RafIE
It is very good. Nice made. On the back side is a black around 2 inches Nike logo. M size is enough for standard adult heads. S size will be perfect for kids up to age of 14!
Materiali riciclati
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.
Questo cappello a secchiello squadrato con stampa sfoggia un logo con la grafia di una leggenda Nike: Bill Bowerman. Il design a profondità media offre una copertura a 360 gradi.
Nike Apex Electric
Questo cappello a secchiello squadrato con stampa sfoggia un logo con la grafia di una leggenda Nike: Bill Bowerman. Il design a profondità media offre una copertura a 360 gradi.
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
5 stelle
unique from Nike.
RafIE
It is very good. Nice made. On the back side is a black around 2 inches Nike logo. M size is enough for standard adult heads. S size will be perfect for kids up to age of 14!
Nice!
Jaap636457276
Mooie kwaliteit en goede pasvorm
Gorro alta calidad
adolfob1249226
Perfecto..muy buena calidad..y buen precio Lo recomiemdo
Nike Apex Electric
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