 
immagine 1 di 4
Cappello a secchiello Nike Apex Electric - Dark Obsidian/Football Grey

Materiali riciclati

Nike Apex Electric

Cappello a secchiello

30% di sconto
Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.

Questo cappello a secchiello squadrato con stampa sfoggia un logo con la grafia di una leggenda Nike: Bill Bowerman. Il design a profondità media offre una copertura a 360 gradi.


  • Colore mostrato in foto: Dark Obsidian/Football Grey
  • Stile: HJ4395-475

Nike Apex Electric

30% di sconto

Questo cappello a secchiello squadrato con stampa sfoggia un logo con la grafia di una leggenda Nike: Bill Bowerman. Il design a profondità media offre una copertura a 360 gradi.

Dettagli prodotto

  • 100% poliestere
  • Lavare a mano
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Dark Obsidian/Football Grey
  • Stile: HJ4395-475

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

Recensioni (3)

5 stelle

  • unique from Nike.

    RafIE

    It is very good. Nice made. On the back side is a black around 2 inches Nike logo. M size is enough for standard adult heads. S size will be perfect for kids up to age of 14!

  • Nice!

    Jaap636457276

    Mooie kwaliteit en goede pasvorm

  • Gorro alta calidad

    adolfob1249226

    Perfecto..muy buena calidad..y buen precio Lo recomiemdo

Cappello a secchiello Nike Apex Electric

Nike Apex Electric

30% di sconto

Ulteriori informazioni

    Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.

Completa il look

Item 3 of 100