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Cappello a secchiello Nike Apex Chelsea 25/26 - Nero/Vibrant Yellow

Chelsea 25/26

Cappello Nike Apex

29,99 €
Ritiro gratuito
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Goditi il sole e aggiungi un tocco divertente e trendy al tuo look con il cappello Nike Apex. Facile da indossare e da riporre quando non lo indossi, questo cappello leggero è pensato per offrirti il comfort di cui hai bisogno per affrontare un'avventura sotto il sole.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Vibrant Yellow
  • Stile: IU3824-010

Chelsea 25/26

29,99 €

Goditi il sole e aggiungi un tocco divertente e trendy al tuo look con il cappello Nike Apex. Facile da indossare e da riporre quando non lo indossi, questo cappello leggero è pensato per offrirti il comfort di cui hai bisogno per affrontare un'avventura sotto il sole.

Vantaggi

  • I cappelli Apex sono tutti a profondità media e offrono una copertura a 360 gradi.
  • Facilmente ripiegabile grazie al design essenziale.

Dettagli prodotto

  • 100% poliestere
  • Lavare a mano
  • Colore mostrato in foto: Nero/Vibrant Yellow
  • Stile: IU3824-010

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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