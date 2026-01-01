Cappello a secchiello Nike Apex Chelsea 25/26

Chelsea 25/26
Cappello Nike Apex
Goditi il sole e aggiungi un tocco divertente e trendy al tuo look con il cappello Nike Apex. Facile da indossare e da riporre quando non lo indossi, questo cappello leggero è pensato per offrirti il comfort di cui hai bisogno per affrontare un'avventura sotto il sole.
- Colore mostrato in foto: Nero/Vibrant Yellow
- Stile: IU3824-010
Chelsea 25/26
Goditi il sole e aggiungi un tocco divertente e trendy al tuo look con il cappello Nike Apex. Facile da indossare e da riporre quando non lo indossi, questo cappello leggero è pensato per offrirti il comfort di cui hai bisogno per affrontare un'avventura sotto il sole.
Vantaggi
- I cappelli Apex sono tutti a profondità media e offrono una copertura a 360 gradi.
- Facilmente ripiegabile grazie al design essenziale.
Dettagli prodotto
- 100% poliestere
- Lavare a mano
- Colore mostrato in foto: Nero/Vibrant Yellow
- Stile: IU3824-010
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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