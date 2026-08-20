 
immagine 1 di 4
Cappello a secchiello Dri-FIT Nike Apex - Nero/Antracite/Antracite/Antracite

Nike Apex

Cappello a secchiello Dri-FIT

37,99 €
Nero/Antracite/Antracite/Antracite
Parachute Beige/Bianco/Antracite/Bianco

I cappelli Apex sono tutti a profondità media e offrono una copertura integrale. La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore così da favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Antracite/Antracite/Antracite
  • Stile: HJ3683-010

Nike Apex

37,99 €

I cappelli Apex sono tutti a profondità media e offrono una copertura integrale. La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore così da favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.

Vantaggi

  • Il tessuto in cotone e nylon unisce texture morbida e un tocco di elasticità.
  • Il laccetto regolabile si stringe e si allenta per un fit personalizzato.

Dettagli prodotto

  • Intreccio ad anello intorno alla corona
  • Occhielli ricamati
  • 67% cotone/29% nylon/4% spandex
  • Lavare a mano
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Antracite/Antracite/Antracite
  • Stile: HJ3683-010

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Nessuna recensione

    Cappello a secchiello Dri-FIT Nike Apex

    Nike Apex

    37,99 €

    Ulteriori informazioni

      Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.