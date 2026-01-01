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Canotta da trail running Dri-FIT ACG "Chamo Camo" – Donna - Sequoia/Summit White

Materiali riciclati

ACG "Chamo Camo"

Canotta da trail running Dri-FIT – Donna

54,99 €
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Progettata per giornate calde e lunghe sessioni di trail running, questa canotta ha cuciture minimaliste per ridurre le irritazioni. Il tessuto leggero ed elasticizzato è liscio e si asciuga rapidamente, per offrirti un comfort costante quando fa molto caldo.


  • Colore mostrato in foto: Sequoia/Summit White
  • Stile: IQ9737-355

ACG "Chamo Camo"

54,99 €

Progettata per giornate calde e lunghe sessioni di trail running, questa canotta ha cuciture minimaliste per ridurre le irritazioni. Il tessuto leggero ed elasticizzato è liscio e si asciuga rapidamente, per offrirti un comfort costante quando fa molto caldo.

Vantaggi

  • La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
  • Il tight fit è perfetto per vestirsi a strati.

Dettagli prodotto

  • 87% poliestere/13% spandex
  • Elementi dal design rifrangente
  • Il prodotto non è inteso come dispositivo di protezione individuale (DPI)
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Sequoia/Summit White
  • Stile: IQ9737-355

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Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

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    ACG "Chamo Camo"

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