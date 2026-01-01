Canotta da trail running Dri-FIT ACG "Chamo Camo" – Donna

Materiali riciclati
ACG "Chamo Camo"
Canotta da trail running Dri-FIT – Donna
Progettata per giornate calde e lunghe sessioni di trail running, questa canotta ha cuciture minimaliste per ridurre le irritazioni. Il tessuto leggero ed elasticizzato è liscio e si asciuga rapidamente, per offrirti un comfort costante quando fa molto caldo.
- Colore mostrato in foto: Sequoia/Summit White
- Stile: IQ9737-355
ACG "Chamo Camo"
Progettata per giornate calde e lunghe sessioni di trail running, questa canotta ha cuciture minimaliste per ridurre le irritazioni. Il tessuto leggero ed elasticizzato è liscio e si asciuga rapidamente, per offrirti un comfort costante quando fa molto caldo.
Vantaggi
- La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
- Il tight fit è perfetto per vestirsi a strati.
Dettagli prodotto
- 87% poliestere/13% spandex
- Elementi dal design rifrangente
- Il prodotto non è inteso come dispositivo di protezione individuale (DPI)
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Sequoia/Summit White
- Stile: IQ9737-355
Taglia/misura e fit
- Altezza: 178 cm; taglia indossata: S
- Slim fit: elegante e su misura
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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ACG "Chamo Camo"
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