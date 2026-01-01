Canotta da tennis Dri-FIT Nike Advantage – Donna

Materiali riciclati
Nike Advantage
Canotta da tennis Dri-FIT – Donna
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato per almeno il 50%.
Realizzata in tessuto elasticizzato e traspirante, questa canotta aderente offre un look vintage potenziato da una tecnologia moderna, che mantiene la pelle asciutta e ti aiuta a dare il massimo in campo. Il taglio olimpionico modellato offre una copertura ottimale senza limitare i movimenti.
- Colore mostrato in foto: Light Lemon Twist/Nero
- Stile: II3606-736
Nike Advantage
Realizzata in tessuto elasticizzato e traspirante, questa canotta aderente offre un look vintage potenziato da una tecnologia moderna, che mantiene la pelle asciutta e ti aiuta a dare il massimo in campo. Il taglio olimpionico modellato offre una copertura ottimale senza limitare i movimenti.
Vantaggi
- La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
- Il morbido tessuto a costine è elasticizzato per offrirti prestazioni eccezionali.
- Grazie alla sua lunghezza, la canotta si infila facilmente nei capi inferiori dell'outfit e offre copertura durante il servizio.
Dettagli prodotto
- Logo NikeCourt in silicone
- 71% poliestere/29% spandex
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Light Lemon Twist/Nero
- Stile: II3606-736
Taglia/misura e fit
- Tight fit: aderente e attillato
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Realizzazione
- Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
- Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.
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