triangle, start, resume, beginVideo
 
immagine 1 di 6
Canotta da tennis Dri-FIT Nike Advantage – Donna - Light Lemon Twist/Nero

Materiali riciclati

Nike Advantage

Canotta da tennis Dri-FIT – Donna

30% di sconto
Light Lemon Twist/Nero
Bianco/Nero
Peony/Bianco
Seleziona la taglia/misuraGuida alle taglie e alle misure
Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato per almeno il 50%.

Realizzata in tessuto elasticizzato e traspirante, questa canotta aderente offre un look vintage potenziato da una tecnologia moderna, che mantiene la pelle asciutta e ti aiuta a dare il massimo in campo. Il taglio olimpionico modellato offre una copertura ottimale senza limitare i movimenti.


  • Colore mostrato in foto: Light Lemon Twist/Nero
  • Stile: II3606-736

Nike Advantage

30% di sconto

Realizzata in tessuto elasticizzato e traspirante, questa canotta aderente offre un look vintage potenziato da una tecnologia moderna, che mantiene la pelle asciutta e ti aiuta a dare il massimo in campo. Il taglio olimpionico modellato offre una copertura ottimale senza limitare i movimenti.

Vantaggi

  • La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
  • Il morbido tessuto a costine è elasticizzato per offrirti prestazioni eccezionali.
  • Grazie alla sua lunghezza, la canotta si infila facilmente nei capi inferiori dell'outfit e offre copertura durante il servizio.

Dettagli prodotto

  • Logo NikeCourt in silicone
  • 71% poliestere/29% spandex
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Light Lemon Twist/Nero
  • Stile: II3606-736

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

Recensioni (0)

Nessuna recensione

Di' la tua. Recensisci Nike Advantage prima di tutti.

    Canotta da tennis Dri-FIT Nike Advantage – Donna

    Nike Advantage

    30% di sconto

    Ulteriori informazioni

      Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.

    Completa il look