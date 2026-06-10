triangle, start, resume, beginVideo
 
immagine 1 di 7
Canotta da running Dri-FIT ADV Nike AeroSwift – Uomo - Nero/Dark Smoke Grey/Bright Crimson

Nike AeroSwift

Canotta da running Dri-FIT ADV – Uomo

94,99 €
Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

Massima concentrazione. Pensata per la velocità, questa canotta leggera è realizzata con una tecnologia traspirante avanzata che mantiene la pelle asciutta e fresca fino al traguardo.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Dark Smoke Grey/Bright Crimson
  • Stile: IR4444-010

Nike AeroSwift

94,99 €

Massima concentrazione. Pensata per la velocità, questa canotta leggera è realizzata con una tecnologia traspirante avanzata che mantiene la pelle asciutta e fresca fino al traguardo.

Vantaggi

  • La tecnologia Nike Dri-FIT ADV unisce tessuto traspirante e caratteristiche tecniche avanzate per mantenere la pelle asciutta e offrire il massimo comfort.
  • Il tessuto leggero dona una sensazione di traspirabilità eccezionale.

Dettagli prodotto

  • 100% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Dettagli con design rifrangente
  • Il prodotto non è inteso come dispositivo di protezione individuale (DPI)
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Dark Smoke Grey/Bright Crimson
  • Stile: IR4444-010

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (1)

5 stelle

  • Sehr schöne

    СлаваБ714521653

    Top Farbe ,M bestellt passt sehr gut und die Länge endlich länger als die vorherigen Modelle ,Preis ist sehr teuer….

Canotta da running Dri-FIT ADV Nike AeroSwift – Uomo

Nike AeroSwift

94,99 €

Ulteriori informazioni

    Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.

Completa il look

Item 3 of 7