Canotta da running Dri-FIT ADV Nike AeroSwift – Uomo

Materiali riciclati
Nike AeroSwift
Canotta da running Dri-FIT ADV – Uomo
Realizzata per la corsa, questa canotta ti aiuta a mantenere la pelle fresca fino al traguardo. Il tessuto leggero è dotato della nostra tecnologia avanzata che allontana il sudore e di una ventilazione mirata per aumentare la traspirabilità.
- Colore mostrato in foto: Bright Spruce
- Stile: IX1203-373
Nike AeroSwift
Realizzata per la corsa, questa canotta ti aiuta a mantenere la pelle fresca fino al traguardo. Il tessuto leggero è dotato della nostra tecnologia avanzata che allontana il sudore e di una ventilazione mirata per aumentare la traspirabilità.
Vantaggi
- La tecnologia Nike Dri-FIT ADV unisce tessuto traspirante e caratteristiche tecniche avanzate per mantenere la pelle asciutta e offrire il massimo comfort.
- Le cuciture termosaldate su giromanica e colletto contribuiscono a donare una sensazione di morbidezza.
Dettagli prodotto
- 100% poliestere
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Bright Spruce
- Stile: IX1203-373
Taglia/misura e fit
- Altezza: 183 cm; taglia indossata: M
- Slim fit: elegante e su misura
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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