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Canotta da running Dri-FIT ADV Nike AeroSwift – Uomo - Bright Spruce

Materiali riciclati

Nike AeroSwift

Canotta da running Dri-FIT ADV – Uomo

89,99 €
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Realizzata per la corsa, questa canotta ti aiuta a mantenere la pelle fresca fino al traguardo. Il tessuto leggero è dotato della nostra tecnologia avanzata che allontana il sudore e di una ventilazione mirata per aumentare la traspirabilità.


  • Colore mostrato in foto: Bright Spruce
  • Stile: IX1203-373

Nike AeroSwift

89,99 €

Realizzata per la corsa, questa canotta ti aiuta a mantenere la pelle fresca fino al traguardo. Il tessuto leggero è dotato della nostra tecnologia avanzata che allontana il sudore e di una ventilazione mirata per aumentare la traspirabilità.

Vantaggi

  • La tecnologia Nike Dri-FIT ADV unisce tessuto traspirante e caratteristiche tecniche avanzate per mantenere la pelle asciutta e offrire il massimo comfort.
  • Le cuciture termosaldate su giromanica e colletto contribuiscono a donare una sensazione di morbidezza.

Dettagli prodotto

  • 100% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Bright Spruce
  • Stile: IX1203-373

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Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

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