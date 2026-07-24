Canotta da running Dri-FIT ADV Nike AeroSwift – Uomo

A go to singlet
AntronH658628692
Had to size up like a mug. Usually go with large, but had to go with XL. Feels silky smooth and will def have people noticing.
Materiali riciclati
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.
Pensato per la velocità, questo top pronto per le gare utilizza la nostra tecnologia Dri-FIT avanzata per mantenerti fresco e concentrato fino al traguardo. Il tessuto leggero e traspirante presenta inserti traforati in posizioni strategiche per offrire una traspirabilità ottimale dove serve di più.
Nike AeroSwift
Pensato per la velocità, questo top pronto per le gare utilizza la nostra tecnologia Dri-FIT avanzata per mantenerti fresco e concentrato fino al traguardo. Il tessuto leggero e traspirante presenta inserti traforati in posizioni strategiche per offrire una traspirabilità ottimale dove serve di più.
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
5 stelle
A go to singlet
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Had to size up like a mug. Usually go with large, but had to go with XL. Feels silky smooth and will def have people noticing.
Nike AeroSwift
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