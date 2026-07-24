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Canotta da running Dri-FIT ADV Nike AeroSwift – Uomo - Citron Pulse/Lapis/Bright Crimson

Materiali riciclati

Nike AeroSwift

Canotta da running Dri-FIT ADV – Uomo

89,99 €
Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.

Pensato per la velocità, questo top pronto per le gare utilizza la nostra tecnologia Dri-FIT avanzata per mantenerti fresco e concentrato fino al traguardo. Il tessuto leggero e traspirante presenta inserti traforati in posizioni strategiche per offrire una traspirabilità ottimale dove serve di più.


  • Colore mostrato in foto: Citron Pulse/Lapis/Bright Crimson
  • Stile: IU4522-848

Nike AeroSwift

89,99 €

Pensato per la velocità, questo top pronto per le gare utilizza la nostra tecnologia Dri-FIT avanzata per mantenerti fresco e concentrato fino al traguardo. Il tessuto leggero e traspirante presenta inserti traforati in posizioni strategiche per offrire una traspirabilità ottimale dove serve di più.

Vantaggi

  • Nike Dri-FIT ADV perfeziona la nostra tecnologia traspirante per offrire una freschezza totale e zone di traspirabilità che mantengono la pelle asciutta.
  • Le perforazioni su tutto il tessuto offrono una traspirabilità mirata dove serve di più.
  • Il bordo allungato rispetto alle canottiere AeroSwift precedenti dona una maggiore copertura.
  • Le cuciture termosaldate su giromanica e colletto, progettate per ridurre le irritazioni, offrono un fit più aderente.

Dettagli prodotto

  • 100% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Citron Pulse/Lapis/Bright Crimson
  • Stile: IU4522-848

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

Recensioni (1)

5 stelle

  • A go to singlet

    AntronH658628692

    Had to size up like a mug. Usually go with large, but had to go with XL. Feels silky smooth and will def have people noticing.

Canotta da running Dri-FIT ADV Nike AeroSwift – Uomo

Nike AeroSwift

89,99 €

Ulteriori informazioni

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