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Canotta da running Dri-FIT ADV Nike AeroSwift – Uomo - Barely Green/Lapis

Materiali riciclati

Nike AeroSwift

Canotta da running Dri-FIT ADV – Uomo

89,99 €
Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.

Pensata per le gare, questa canotta traspirante integra la nostra tecnologia avanzata che disperde il sudore per mantenere la pelle asciutta nel massimo comfort. Il morbido tessuto presenta inserti traforati per far circolare l'aria mentre ti prepari per la volata finale.


  • Colore mostrato in foto: Barely Green/Lapis
  • Stile: IH6939-394

Nike AeroSwift

89,99 €

Pensata per le gare, questa canotta traspirante integra la nostra tecnologia avanzata che disperde il sudore per mantenere la pelle asciutta nel massimo comfort. Il morbido tessuto presenta inserti traforati per far circolare l'aria mentre ti prepari per la volata finale.

Vantaggi

  • Nike Dri-FIT ADV perfeziona la nostra tecnologia traspirante per offrire una freschezza totale e zone di traspirabilità che mantengono la pelle asciutta.
  • Il bordo allungato rispetto alle canottiere AeroSwift precedenti dona una maggiore copertura.
  • Cuciture termosaldate su giromanica e colletto per un fit più aderente.

Dettagli prodotto

  • Grafica esclusiva
  • 100% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Barely Green/Lapis
  • Stile: IH6939-394

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

Recensioni (1)

2 stelle

  • Grösse stimmt nicht

    IvanK416893875

    Größe stimmt überhaupt nicht. Die Farbe auf dem Foto ist eher weiß

Canotta da running Dri-FIT ADV Nike AeroSwift – Uomo

Nike AeroSwift

89,99 €

Ulteriori informazioni

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