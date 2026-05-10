Canotta da running Dri-FIT ADV Nike AeroSwift – Uomo

Grösse stimmt nicht
IvanK416893875
Größe stimmt überhaupt nicht. Die Farbe auf dem Foto ist eher weiß
Materiali riciclati
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.
Pensata per le gare, questa canotta traspirante integra la nostra tecnologia avanzata che disperde il sudore per mantenere la pelle asciutta nel massimo comfort. Il morbido tessuto presenta inserti traforati per far circolare l'aria mentre ti prepari per la volata finale.
Nike AeroSwift
Pensata per le gare, questa canotta traspirante integra la nostra tecnologia avanzata che disperde il sudore per mantenere la pelle asciutta nel massimo comfort. Il morbido tessuto presenta inserti traforati per far circolare l'aria mentre ti prepari per la volata finale.
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
2 stelle
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Größe stimmt überhaupt nicht. Die Farbe auf dem Foto ist eher weiß
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