Canotta da basket A'ja Wilson – Donna

Perfect cut
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Perfect. Finally a great muscle tee for the girls too!!! Please make more styles and colours.
Materiali riciclati
Dai il massimo con un comfort senza compromessi. Questo canotta ampia si può infilare negli shorts per un look ispirato ad A'ja oppure lasciare fuori per una sensazione di leggerezza. Il tessuto in misto cotone e poliestere è naturalmente traspirante, quindi è pronto per il campo in qualsiasi momento.
A'ja Wilson
Dai il massimo con un comfort senza compromessi. Questo canotta ampia si può infilare negli shorts per un look ispirato ad A'ja oppure lasciare fuori per una sensazione di leggerezza. Il tessuto in misto cotone e poliestere è naturalmente traspirante, quindi è pronto per il campo in qualsiasi momento.
Costruito attorno alla stella che da sempre disegna nella sua firma, il logo di A'ja è forte, grintoso e giocoso, proprio come l'energia che porta in campo.
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
5 stelle
Perfect cut
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Perfect. Finally a great muscle tee for the girls too!!! Please make more styles and colours.
A'ja Wilson
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