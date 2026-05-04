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Canotta da basket A'ja Wilson – Donna - Bianco/Nero

Materiali riciclati

A'ja Wilson

Canotta da basket - Donna

44,99 €
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Dai il massimo con un comfort senza compromessi. Questo canotta ampia si può infilare negli shorts per un look ispirato ad A'ja oppure lasciare fuori per una sensazione di leggerezza. Il tessuto in misto cotone e poliestere è naturalmente traspirante, quindi è pronto per il campo in qualsiasi momento.


  • Colore mostrato in foto: Bianco/Nero
  • Stile: II4204-100

A'ja Wilson

44,99 €

Dai il massimo con un comfort senza compromessi. Questo canotta ampia si può infilare negli shorts per un look ispirato ad A'ja oppure lasciare fuori per una sensazione di leggerezza. Il tessuto in misto cotone e poliestere è naturalmente traspirante, quindi è pronto per il campo in qualsiasi momento.

Vantaggi

Costruito attorno alla stella che da sempre disegna nella sua firma, il logo di A'ja è forte, grintoso e giocoso, proprio come l'energia che porta in campo.

Dettagli prodotto

  • Bordo con spacchetti
  • Logo A'ja Wilson
  • Logo Swoosh
  • 80% poliestere/20% cotone
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Bianco/Nero
  • Stile: II4204-100

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (1)

5 stelle

  • Perfect cut

    Sarahd40367934f5d4214b4f8fa38430840d5

    Perfect. Finally a great muscle tee for the girls too!!! Please make more styles and colours.

Canotta da basket A'ja Wilson – Donna

A'ja Wilson

44,99 €

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