Canotta corta da running Dri-FIT ADV Nike AeroSwift – Donna

fattyrunner85
I usually use L in all my tops so of course i bought this is L but its soooo small Im so sad because I bought it at an outlet....and I think its so cute
Materiali riciclati
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.
Progettata pensando alla prossima vittoria, questa canotta da gara aiuta a mantenere la pelle asciutta con il giusto comfort mentre tagli il traguardo. In più, è traspirante e arricchita da una stampa ispirata al bagliore di un trofeo di diamanti.
Nike AeroSwift
Progettata pensando alla prossima vittoria, questa canotta da gara aiuta a mantenere la pelle asciutta con il giusto comfort mentre tagli il traguardo. In più, è traspirante e arricchita da una stampa ispirata al bagliore di un trofeo di diamanti.
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
1 stella
fattyrunner85
I usually use L in all my tops so of course i bought this is L but its soooo small Im so sad because I bought it at an outlet....and I think its so cute
Nike AeroSwift
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