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Canotta corta da running Dri-FIT ADV Nike AeroSwift – Donna - Off White/Nero

Materiali riciclati

Nike AeroSwift

Canotta corta da running Dri-FIT ADV – Donna

84,99 €
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Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.

Progettata pensando alla prossima vittoria, questa canotta da gara aiuta a mantenere la pelle asciutta con il giusto comfort mentre tagli il traguardo. In più, è traspirante e arricchita da una stampa ispirata al bagliore di un trofeo di diamanti.


  • Colore mostrato in foto: Off White/Nero
  • Stile: IF3647-101

Nike AeroSwift

84,99 €

Progettata pensando alla prossima vittoria, questa canotta da gara aiuta a mantenere la pelle asciutta con il giusto comfort mentre tagli il traguardo. In più, è traspirante e arricchita da una stampa ispirata al bagliore di un trofeo di diamanti.

Vantaggi

  • Nike Dri-FIT ADV perfeziona la nostra tecnologia traspirante per offrire una freschezza totale e zone di traspirabilità che mantengono la pelle asciutta.
  • Il tessuto leggero presenta sezioni traforate per aumentare la traspirabilità nelle zone più soggette a sudorazione.
  • Le cuciture termosaldate su scollo e giromanica offrono un fit morbido e confortevole e consentono movimenti naturali.
  • Gli spacchetti laterali forniscono una circolazione ottimale dell'aria.

Dettagli prodotto

  • 100% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Off White/Nero
  • Stile: IF3647-101

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

Recensioni (1)

1 stella

  • fattyrunner85

    I usually use L in all my tops so of course i bought this is L but its soooo small Im so sad because I bought it at an outlet....and I think its so cute

Canotta corta da running Dri-FIT ADV Nike AeroSwift – Donna

Nike AeroSwift

84,99 €

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