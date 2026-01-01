 
immagine 1 di 7
Calzettoni Nike Everyday Elevated (1 paio) - Nero/Platinum Tint

Nike Everyday Elevated

Calzettoni (1 paio)

14,99 €

Articolo esaurito:

Questo prodotto non è al momento disponibile

Migliora le tue giornate. con la versione rinnovata delle nostre calze iconiche. Filati più morbidi che mantengono la forma, un'ammortizzazione leggera per il massimo comfort e un fit rinnovato che avvolge il piede alla perfezione: per trasformare ogni passo in un momento di puro relax.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Platinum Tint
  • Stile: IO1846-010

Nike Everyday Elevated

14,99 €

Migliora le tue giornate. con la versione rinnovata delle nostre calze iconiche. Filati più morbidi che mantengono la forma, un'ammortizzazione leggera per il massimo comfort e un fit rinnovato che avvolge il piede alla perfezione: per trasformare ogni passo in un momento di puro relax.

Vantaggi

  • L'ammortizzazione sul tallone e sulla pianta del piede offre una sensazione di morbidezza.
  • Il supporto plantare tecnico e una calzata aggiornata avvolgono il piede per offrirti comfort e stabilità.
  • La punta e il tallone rinforzati sono progettati per resistere all'usura quotidiana.
  • Tecnologia Nike Dri-FIT per pelle asciutta e comfort ideale.
  • Mesh completo sul dorso del piede per una migliore traspirabilità.
  • La misura cucita sotto il piede evita confusione.

Dettagli prodotto

  • 97% poliestere/3% spandex
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Platinum Tint
  • Stile: IO1846-010

Taglia/misura e fit

Recensioni (0)

Nessuna recensione

Di' la tua. Recensisci Nike Everyday Elevated prima di tutti.

    Calzettoni Nike Everyday Elevated (1 paio)

    Nike Everyday Elevated

    14,99 €

    Ulteriori informazioni

      Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.

    Completa il look