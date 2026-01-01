Calzettoni Nike Everyday Elevated (1 paio)

Nike Everyday Elevated
Calzettoni (1 paio)
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Migliora le tue giornate. con la versione rinnovata delle nostre calze iconiche. Filati più morbidi che mantengono la forma, un'ammortizzazione leggera per il massimo comfort e un fit rinnovato che avvolge il piede alla perfezione: per trasformare ogni passo in un momento di puro relax.
- Colore mostrato in foto: Nero/Platinum Tint
- Stile: IO1846-010
Nike Everyday Elevated
Migliora le tue giornate. con la versione rinnovata delle nostre calze iconiche. Filati più morbidi che mantengono la forma, un'ammortizzazione leggera per il massimo comfort e un fit rinnovato che avvolge il piede alla perfezione: per trasformare ogni passo in un momento di puro relax.
Vantaggi
- L'ammortizzazione sul tallone e sulla pianta del piede offre una sensazione di morbidezza.
- Il supporto plantare tecnico e una calzata aggiornata avvolgono il piede per offrirti comfort e stabilità.
- La punta e il tallone rinforzati sono progettati per resistere all'usura quotidiana.
- Tecnologia Nike Dri-FIT per pelle asciutta e comfort ideale.
- Mesh completo sul dorso del piede per una migliore traspirabilità.
- La misura cucita sotto il piede evita confusione.
Dettagli prodotto
- 97% poliestere/3% spandex
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/Platinum Tint
- Stile: IO1846-010
Taglia/misura e fit
- Altezza: 177 cm; taglia indossata: M
- Guida alle taglie e alle misure
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