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Calze di media lunghezza Nike Everyday Elevated Sport (3 paia) - Multicolore

Nike Everyday Elevated Sport

Calze di media lunghezza (3 paia)

19,99 €
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Migliora le tue giornate con la versione rinnovata delle nostre calze iconiche. Grazie a filati più morbidi che mantengono la forma, a un'ammortizzazione leggera come una nuvola per un comfort aumentato e a una calzata aggiornata che rimane aderente, trasformano ogni passo in un'avventura.


  • Colore mostrato in foto: Multicolore
  • Stile: IH8535-901

Nike Everyday Elevated Sport

19,99 €

Migliora le tue giornate con la versione rinnovata delle nostre calze iconiche. Grazie a filati più morbidi che mantengono la forma, a un'ammortizzazione leggera come una nuvola per un comfort aumentato e a una calzata aggiornata che rimane aderente, trasformano ogni passo in un'avventura.

Vantaggi

  • Tecnologia Dri-FIT per pelle asciutta e comfort ideale.
  • L'ammortizzazione sotto il tallone e l'avampiede aiuta ad assorbire gli impatti.
  • Il mesh traspirante sulla parte superiore del piede offre una traspirabilità ideale.
  • La fascia sull'arco plantare offre supporto e aderenza.
  • Tallone e punta rinforzati pensati per durare a lungo.
  • Abbiamo inserito la taglia nella parte inferiore della calza per evitare di confonderle dopo il bucato.

Dettagli prodotto

  • 97% poliestere/3% spandex
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Multicolore
  • Stile: IH8535-901

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Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

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Recensioni (1)

5 stelle

  • Cómodos y bonitos

    juanf392620330

    Muy cómodos y altos como se describen.

Calze di media lunghezza Nike Everyday Elevated Sport (3 paia)

Nike Everyday Elevated Sport

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