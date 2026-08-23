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Valutazione alta
Calze di media lunghezza Nike Everyday Elevated (6 paia) - Multicolore

Nike Everyday Elevated

Calze di media lunghezza (6 paia)

29,99 €
Calze di media lunghezza Nike Everyday Elevated (6 paia) - Multicolore
Calze di media lunghezza Nike Everyday Elevated (6 paia) - Multicolore
Calze di media lunghezza Nike Everyday Elevated (6 paia) - Multicolore
Calze di media lunghezza Nike Everyday Elevated (6 paia) - Multicolore
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Migliora le tue giornate. Abbiamo preso i nostri calzini iconici e li abbiamo migliorati in ogni dettaglio. Grazie a filati più morbidi che mantengono la forma, a un'ammortizzazione leggera come una nuvola per un comfort aumentato e a una calzata aggiornata che rimane aderente, trasformano ogni passo in un'avventura.


  • Colore mostrato in foto: Multicolore
  • Stile: HQ8021-908

Nike Everyday Elevated

29,99 €

Migliora le tue giornate. Abbiamo preso i nostri calzini iconici e li abbiamo migliorati in ogni dettaglio. Grazie a filati più morbidi che mantengono la forma, a un'ammortizzazione leggera come una nuvola per un comfort aumentato e a una calzata aggiornata che rimane aderente, trasformano ogni passo in un'avventura.

Vantaggi

  • L'ammortizzazione sul tallone e sulla pianta del piede offre una sensazione di morbidezza.
  • Il supporto plantare tecnico e una calzata aggiornata avvolgono il piede per offrirti comfort e stabilità.
  • La punta e il tallone rinforzati sono progettati per resistere all'usura quotidiana.
  • Tecnologia Nike Dri-FIT per pelle asciutta e comfort ideale.
  • Mesh completo sul dorso del piede per una migliore traspirabilità.
  • La misura cucita sotto il piede impedisce di confondere le scarpe.

Dettagli prodotto

  • 67% cotone/30% poliestere/3% spandex.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Multicolore
  • Stile: HQ8021-908

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (148)

4.8 stelle

  • ottimo acquisto comodissimi sono super contento e soddisfatto

    Ermanno

    belli comodi un grande aquisto

  • Gail27361104

    My granddaughter loved them loved the colors

  • Nike Crew socks

    Bethany9116a054ac9a4478ba97a0272c28dccc

    The socks are really comfortable and thanks for your help!!!

Calze di media lunghezza Nike Everyday Elevated (6 paia)

Nike Everyday Elevated

29,99 €

Ulteriori informazioni

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