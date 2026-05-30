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Calze di media lunghezza Nike Everyday Elevated (3 paia) - Bianco

Nike Everyday Elevated

Calze di media lunghezza (3 paia)

19,99 €
Bianco
Multicolore
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Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

Migliora le tue giornate. Abbiamo preso i nostri calzini iconici e li abbiamo migliorati in ogni dettaglio. Grazie a filati più morbidi che mantengono la forma, a un'ammortizzazione leggera come una nuvola per un comfort aumentato e a una calzata aggiornata che rimane aderente, trasformano ogni passo in un'avventura. La grafica Nike Basketball aggiunge un tocco di stile esclusivo.


  • Colore mostrato in foto: Bianco
  • Stile: IH8631-901

Nike Everyday Elevated

19,99 €

Migliora le tue giornate. Abbiamo preso i nostri calzini iconici e li abbiamo migliorati in ogni dettaglio. Grazie a filati più morbidi che mantengono la forma, a un'ammortizzazione leggera come una nuvola per un comfort aumentato e a una calzata aggiornata che rimane aderente, trasformano ogni passo in un'avventura. La grafica Nike Basketball aggiunge un tocco di stile esclusivo.

Vantaggi

  • L'ammortizzazione sul tallone e sulla pianta del piede offre una sensazione di morbidezza.
  • Il supporto plantare tecnico e una calzata aggiornata avvolgono il piede per offrirti comfort e stabilità.
  • La punta e il tallone rinforzati sono progettati per resistere all'usura quotidiana.
  • Tecnologia Nike Dri-FIT per pelle asciutta e comfort ideale.
  • Mesh completo sul dorso del piede per una migliore traspirabilità.
  • La misura cucita sotto il piede impedisce di confondere le scarpe.

Dettagli prodotto

  • Grafica Nike Basketball
  • 65% cotone/32% poliestere/3% spandex.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Bianco
  • Stile: IH8631-901

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (1)

5 stelle

  • Guido370997321

    Ottimo prodotto veramente comodi

Calze di media lunghezza Nike Everyday Elevated (3 paia)

Nike Everyday Elevated

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Ulteriori informazioni

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