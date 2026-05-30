Calze di media lunghezza Nike Everyday Elevated (3 paia)

Guido370997321
Ottimo prodotto veramente comodi
Migliora le tue giornate. Abbiamo preso i nostri calzini iconici e li abbiamo migliorati in ogni dettaglio. Grazie a filati più morbidi che mantengono la forma, a un'ammortizzazione leggera come una nuvola per un comfort aumentato e a una calzata aggiornata che rimane aderente, trasformano ogni passo in un'avventura. La grafica Nike Basketball aggiunge un tocco di stile esclusivo.
Nike Everyday Elevated
Migliora le tue giornate. Abbiamo preso i nostri calzini iconici e li abbiamo migliorati in ogni dettaglio. Grazie a filati più morbidi che mantengono la forma, a un'ammortizzazione leggera come una nuvola per un comfort aumentato e a una calzata aggiornata che rimane aderente, trasformano ogni passo in un'avventura. La grafica Nike Basketball aggiunge un tocco di stile esclusivo.
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
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5 stelle
Guido370997321
Ottimo prodotto veramente comodi
Nike Everyday Elevated
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