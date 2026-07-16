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Calze di media lunghezza Nike Everyday Elevated (2 paia) - Multicolore

Nike Everyday Elevated

Calze di media lunghezza (2 paia)

17,99 €
Calze di media lunghezza Nike Everyday Elevated (2 paia) - Multicolore
Calze di media lunghezza Nike Everyday Elevated (2 paia) - Multicolore
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Migliora le tue giornate. con la versione rinnovata delle nostre calze iconiche. Filati più morbidi che mantengono la forma, un'ammortizzazione leggera per il massimo comfort e un fit rinnovato che avvolge il piede alla perfezione: per trasformare ogni passo in un momento di puro relax.


  • Colore mostrato in foto: Multicolore
  • Stile: IH8594-901

Nike Everyday Elevated

17,99 €

Migliora le tue giornate. con la versione rinnovata delle nostre calze iconiche. Filati più morbidi che mantengono la forma, un'ammortizzazione leggera per il massimo comfort e un fit rinnovato che avvolge il piede alla perfezione: per trasformare ogni passo in un momento di puro relax.

Vantaggi

  • L'ammortizzazione sul tallone e sulla pianta del piede offre una sensazione di morbidezza.
  • Il supporto plantare tecnico e una calzata aggiornata avvolgono il piede per offrirti comfort e stabilità.
  • La punta e il tallone rinforzati sono progettati per resistere all'usura quotidiana.
  • Tecnologia Nike Dri-FIT per pelle asciutta e comfort ideale.
  • Mesh completo sul dorso del piede per una migliore traspirabilità.
  • La misura cucita sotto il piede evita confusione.

Dettagli prodotto

  • Grafica "Just Do It" ricamata
  • 67% cotone/30% poliestere/3% spandex.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Multicolore
  • Stile: IH8594-901

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (1)

5 stelle

  • Je recommande!

    ThelmaW

    Les couleurs sont top, les détails et la matière font la différence

Calze di media lunghezza Nike Everyday Elevated (2 paia)

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