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Valutazione alta
Calze da training Nike Everyday Cushioned di media lunghezza (6 paia) - Carbon Heather/Nero

Nike Everyday Cushioned

Calze da training di media lunghezza (6 paia)

24,99 €
Carbon Heather/Nero
Bianco/Nero
Nero/Bianco
Multicolore
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Allenati al massimo con le calze Nike Everyday Cushioned. La spessa suola di spugna offre comfort extra per gli esercizi basati sul gioco di gambe e i sollevamenti, mentre la fascia a costine sull'arco plantare avvolge l'area mediale per il massimo sostegno.


  • Colore mostrato in foto: Carbon Heather/Nero
  • Stile: SX7666-064

Nike Everyday Cushioned

24,99 €

COMFORT E SUPPORTO.

Allenati al massimo con le calze Nike Everyday Cushioned. La spessa suola di spugna offre comfort extra per gli esercizi basati sul gioco di gambe e i sollevamenti, mentre la fascia a costine sull'arco plantare avvolge l'area mediale per il massimo sostegno.

Vantaggi

  • Tecnologia Dri-FIT per pelle asciutta e comfort ideale.
  • Suola spessa di spugna per comfort e assorbimento degli impatti.
  • Fascia a costine sull'arco plantare per un sostegno ideale.
  • Silhouette di media lunghezza per una copertura ideale della caviglia e del polpaccio.

Dettagli prodotto

  • Tessuto: 67% cotone/30% poliestere/2% spandex/1% nylon
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Carbon Heather/Nero
  • Stile: SX7666-064

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (647)

4.5 stelle

  • Sfortuna?

    AlfredoA356697544

    Per adesso ne ho provati 2 su 6 ed entrambi si sono bucati subito.... Speravo molto meglio

  • Skarpety idealne, rozmiarówka nieco zaniżona.

    MateuszW562317005

    Biegam w Nike Vaporfly 4, Zoom Fly 6 i Vomero Premium - wszystkie w rozmiarze 44. Skarpetki wybieram 38-42 i pasują idealnie.

  • maxim846422578

    Perfect goede zachte stof kopen zou ik zeggen

Calze da training Nike Everyday Cushioned di media lunghezza (6 paia)

Nike Everyday Cushioned

24,99 €

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