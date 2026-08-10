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Valutazione alta
Calze da training alla caviglia Nike Everyday Lightweight (3 paia) - Nero/Bianco

Nike Everyday Lightweight

Calze da training alla caviglia (3 paia)

15,99 €
Nero/Bianco
Bianco/Nero
Multicolore
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Allenati al massimo con le calze Nike Everyday Lightweight. Il morbido filamento con tecnologia traspirante assicura comfort e pelle asciutta.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Bianco
  • Stile: SX7677-010

Nike Everyday Lightweight

15,99 €

COMFORT E TRASPIRABILITÀ.

Allenati al massimo con le calze Nike Everyday Lightweight. Il morbido filamento con tecnologia traspirante assicura comfort e pelle asciutta.

Vantaggi

  • La tecnologia Dri-FIT dona comfort e mantiene la pelle asciutta.
  • Bordi a costine per un fit sempre perfetto.
  • Fascia sull'arco plantare per un sostegno ideale.

Dettagli prodotto

  • Tessuto (tinta unita): 61% cotone/36% poliestere/3% poliuretano. Colori misti: 58% cotone/40% poliestere/2% poliuretano.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Bianco
  • Stile: SX7677-010

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (132)

4.2 stelle

  • Den perfekta träningsstrumpan

    KerstinJ500592649

    den absoluta tränings strumpan. Sitter mycket bra på foten, den glider inte

  • Matteo451963682

    Molto belle eh sono comodissime

  • Holes appear during first day of use…. Very bad qality

    Vitaly970098880

    Terrible experience. Very low quality. Just for one time use. I suggest not to buy it, unless you would use them only one day.

Calze da training alla caviglia Nike Everyday Lightweight (3 paia)

Nike Everyday Lightweight

15,99 €

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