Calze da training alla caviglia Nike Everyday Lightweight (3 paia)

Den perfekta träningsstrumpan
KerstinJ500592649
den absoluta tränings strumpan. Sitter mycket bra på foten, den glider inte
Allenati al massimo con le calze Nike Everyday Lightweight. Il morbido filamento con tecnologia traspirante assicura comfort e pelle asciutta.
Nike Everyday Lightweight
COMFORT E TRASPIRABILITÀ.
Allenati al massimo con le calze Nike Everyday Lightweight. Il morbido filamento con tecnologia traspirante assicura comfort e pelle asciutta.
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
4.2 stelle
Den perfekta träningsstrumpan
KerstinJ500592649
den absoluta tränings strumpan. Sitter mycket bra på foten, den glider inte
Matteo451963682
Molto belle eh sono comodissime
Holes appear during first day of use…. Very bad qality
Vitaly970098880
Terrible experience. Very low quality. Just for one time use. I suggest not to buy it, unless you would use them only one day.
Nike Everyday Lightweight
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