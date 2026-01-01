Calze da calcio al ginocchio Nike Dri-FIT ADV Paris Saint-Germain VaporFast – Goalkeeper

Paris Saint-Germain VaporFast – Goalkeeper
Calze da calcio al ginocchio Nike Dri-FIT ADV
Indossa le calze Paris Saint-Germain VaporFast e sfoggia lo stesso look della tua squadra. L’intera gamba è progettata per ridurre la compressione del polpaccio, quindi non dovrai più bucare le calze. Sono dotate di tecnologia traspirante avanzata e ammortizzazione in punti strategici, quindi nulla ti distrarrà dalla partita.
- Colore mostrato in foto: Nero/Bianco
- Stile: IQ6934-010
Paris Saint-Germain VaporFast – Goalkeeper
Indossa le calze Paris Saint-Germain VaporFast e sfoggia lo stesso look della tua squadra. L’intera gamba è progettata per ridurre la compressione del polpaccio, quindi non dovrai più bucare le calze. Sono dotate di tecnologia traspirante avanzata e ammortizzazione in punti strategici, quindi nulla ti distrarrà dalla partita.
Vantaggi
- La tecnologia Nike Dri-FIT ADV unisce tessuto traspirante e caratteristiche tecniche avanzate per mantenere la pelle asciutta e offrire il massimo comfort.
- Il bordo esteso aiuta a mantenere la calza in posizione e riduce gli sfregamenti.
Dettagli prodotto
- 95% poliestere/5% spandex
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/Bianco
- Stile: IQ6934-010
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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