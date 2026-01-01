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Calze da calcio al ginocchio Nike Dri-FIT ADV Paris Saint-Germain VaporFast – Goalkeeper - Nero/Bianco

Paris Saint-Germain VaporFast – Goalkeeper

Calze da calcio al ginocchio Nike Dri-FIT ADV

22,99 €
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Indossa le calze Paris Saint-Germain VaporFast e sfoggia lo stesso look della tua squadra. L’intera gamba è progettata per ridurre la compressione del polpaccio, quindi non dovrai più bucare le calze. Sono dotate di tecnologia traspirante avanzata e ammortizzazione in punti strategici, quindi nulla ti distrarrà dalla partita.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Bianco
  • Stile: IQ6934-010

Paris Saint-Germain VaporFast – Goalkeeper

22,99 €

Indossa le calze Paris Saint-Germain VaporFast e sfoggia lo stesso look della tua squadra. L’intera gamba è progettata per ridurre la compressione del polpaccio, quindi non dovrai più bucare le calze. Sono dotate di tecnologia traspirante avanzata e ammortizzazione in punti strategici, quindi nulla ti distrarrà dalla partita.

Vantaggi

  • La tecnologia Nike Dri-FIT ADV unisce tessuto traspirante e caratteristiche tecniche avanzate per mantenere la pelle asciutta e offrire il massimo comfort.
  • Il bordo esteso aiuta a mantenere la calza in posizione e riduce gli sfregamenti.

Dettagli prodotto

  • 95% poliestere/5% spandex
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Bianco
  • Stile: IQ6934-010

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

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