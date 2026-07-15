Calze alla caviglia Nike Basics (3 paia) – Kids

AlainH962935206
Great quality/price socks for kids
Perfette da abbinare alle scarpe, queste calze sono realizzate in filati di poliestere elasticizzati con fattura in maglia piatta. Una comoda imbottitura su pianta, tallone e punta offre un supporto extra che aiuta ad assorbire gli urti durante ogni corsa, salto e passo.
Nike Basics
Perfette da abbinare alle scarpe, queste calze sono realizzate in filati di poliestere elasticizzati con fattura in maglia piatta. Una comoda imbottitura su pianta, tallone e punta offre un supporto extra che aiuta ad assorbire gli urti durante ogni corsa, salto e passo.
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
3.3 stelle
AlainH962935206
Great quality/price socks for kids
IbrahimC195628783
Wie immer 1a Qualität, der kleine empfindet es sehr bequem und ist was Socken angeht sehr empfindlich.
Mauvaise qualité de matière pour des chaussettes
StephaneN821772776
Matière qui manque de coton et qui n’est pas agréable, mon fils les a porté une journée et elle sont plein de petite bouloches, je déconseille cette référence et surtout cette matiere
Nike Basics
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