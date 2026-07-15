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Calze alla caviglia Nike Basics (3 paia) – Kids - Bianco

Nike Basics

Calze alla caviglia (3 paia) – Kids

9,99 €
Bianco
Bianco/Dark Grey Heather
Nero
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Perfette da abbinare alle scarpe, queste calze sono realizzate in filati di poliestere elasticizzati con fattura in maglia piatta. Una comoda imbottitura su pianta, tallone e punta offre un supporto extra che aiuta ad assorbire gli urti durante ogni corsa, salto e passo.


  • Colore mostrato in foto: Bianco
  • Stile: CQ8848-100

Nike Basics

9,99 €

Perfette da abbinare alle scarpe, queste calze sono realizzate in filati di poliestere elasticizzati con fattura in maglia piatta. Una comoda imbottitura su pianta, tallone e punta offre un supporto extra che aiuta ad assorbire gli urti durante ogni corsa, salto e passo.

Dettagli prodotto

  • La confezione include 3 paia di calze
  • 97% poliestere/3% elastan
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Bianco
  • Stile: CQ8848-100

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (4)

3.3 stelle

  • AlainH962935206

    Great quality/price socks for kids

  • IbrahimC195628783

    Wie immer 1a Qualität, der kleine empfindet es sehr bequem und ist was Socken angeht sehr empfindlich.

  • Mauvaise qualité de matière pour des chaussettes

    StephaneN821772776

    Matière qui manque de coton et qui n’est pas agréable, mon fils les a porté une journée et elle sont plein de petite bouloches, je déconseille cette référence et surtout cette matiere

Calze alla caviglia Nike Basics (3 paia) – Kids

Nike Basics

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