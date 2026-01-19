Boxer Nike Dri-FIT a tinta unita (confezione da 3) – Ragazzo/a

Super !
Grzegorz882839540
Rozmiar dziecięcy L na wzrost 145 cm szczupły styl. Są świetne do wszelkich aktywności. Bez otarć.
Questi boxer sono la base di un abbigliamento performante. Sono realizzati in maglia di poliestere elasticizzata, potenziata con tecnologia Dri-FIT traspirante che mantiene la pelle fresca e asciutta per tutto il giorno. L'elastico in vita dona un fit confortevole, mentre la parte anteriore chiusa a doppio strato offre sostegno proprio dove serve di più.
Nike
Questi boxer sono la base di un abbigliamento performante. Sono realizzati in maglia di poliestere elasticizzata, potenziata con tecnologia Dri-FIT traspirante che mantiene la pelle fresca e asciutta per tutto il giorno. L'elastico in vita dona un fit confortevole, mentre la parte anteriore chiusa a doppio strato offre sostegno proprio dove serve di più.
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Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
5 stelle
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Grzegorz882839540
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