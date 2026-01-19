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Boxer Nike Dri-FIT a tinta unita (confezione da 3) – Ragazzo/a - Nero

Nike

Boxer Dri-FIT a tinta unita (confezione da 3) – Ragazzo/a

27,99 €
Nero
Game Royal
University Red
Nero/Grigio scuro
Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

Questi boxer sono la base di un abbigliamento performante. Sono realizzati in maglia di poliestere elasticizzata, potenziata con tecnologia Dri-FIT traspirante che mantiene la pelle fresca e asciutta per tutto il giorno. L'elastico in vita dona un fit confortevole, mentre la parte anteriore chiusa a doppio strato offre sostegno proprio dove serve di più.


  • Colore mostrato in foto: Nero
  • Stile: FB0407-011

Nike

27,99 €

Questi boxer sono la base di un abbigliamento performante. Sono realizzati in maglia di poliestere elasticizzata, potenziata con tecnologia Dri-FIT traspirante che mantiene la pelle fresca e asciutta per tutto il giorno. L'elastico in vita dona un fit confortevole, mentre la parte anteriore chiusa a doppio strato offre sostegno proprio dove serve di più.

Dettagli prodotto

  • Include 3 paia di boxer
  • 92% poliestere riciclato/8% elastan
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero
  • Stile: FB0407-011

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (1)

5 stelle

  • Super !

    Grzegorz882839540

    Rozmiar dziecięcy L na wzrost 145 cm szczupły styl. Są świetne do wszelkich aktywności. Bez otarć.

Boxer Nike Dri-FIT a tinta unita (confezione da 3) – Ragazzo/a

Nike

27,99 €

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