Boxer in cotone standard Dri-FIT a tinta unita Nike (confezione da 3) – Ragazzo/a

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Lovely material with great texture , my boy likes it
Questi boxer sono la base di qualsiasi outfit ad alte prestazioni. Sono realizzati in maglia di cotone elasticizzata, dotata di tecnologia Dri-FIT traspirante che mantiene la pelle fresca e asciutta per tutto il giorno. L'elastico in vita dona un fit confortevole, mentre la parte anteriore chiusa a doppio strato offre sostegno proprio dove serve di più.
Nike
Questi boxer sono la base di qualsiasi outfit ad alte prestazioni. Sono realizzati in maglia di cotone elasticizzata, dotata di tecnologia Dri-FIT traspirante che mantiene la pelle fresca e asciutta per tutto il giorno. L'elastico in vita dona un fit confortevole, mentre la parte anteriore chiusa a doppio strato offre sostegno proprio dove serve di più.
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5 stelle
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