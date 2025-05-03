 
immagine 1 di 3
Boxer in cotone standard Dri-FIT a tinta unita Nike (confezione da 3) – Ragazzo/a - Game Royal

Nike

Boxer in cotone standard Dri-FIT a tinta unita (confezione da 3) – Ragazzo/a

27,99 €
Game Royal
Nero
University Red
Nero/Bianco
Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

Questi boxer sono la base di qualsiasi outfit ad alte prestazioni. Sono realizzati in maglia di cotone elasticizzata, dotata di tecnologia Dri-FIT traspirante che mantiene la pelle fresca e asciutta per tutto il giorno. L'elastico in vita dona un fit confortevole, mentre la parte anteriore chiusa a doppio strato offre sostegno proprio dove serve di più.


  • Colore mostrato in foto: Game Royal
  • Stile: DZ1362-480

Nike

27,99 €

Questi boxer sono la base di qualsiasi outfit ad alte prestazioni. Sono realizzati in maglia di cotone elasticizzata, dotata di tecnologia Dri-FIT traspirante che mantiene la pelle fresca e asciutta per tutto il giorno. L'elastico in vita dona un fit confortevole, mentre la parte anteriore chiusa a doppio strato offre sostegno proprio dove serve di più.

Dettagli prodotto

  • Include 3 paia di boxer
  • 95% cotone/5% elastan
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Game Royal
  • Stile: DZ1362-480

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (1)

5 stelle

  • Aisha9716c48309ad48d6a6ea8319b1960e6f

    Lovely material with great texture , my boy likes it

Boxer in cotone standard Dri-FIT a tinta unita Nike (confezione da 3) – Ragazzo/a

Nike

27,99 €

Ulteriori informazioni

    Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.

Completa il look