Boxer in cotone standard Dri-FIT a tinta unita Nike (confezione da 3) – Ragazzo/a

Guida alle taglie e alle misure

Questi boxer sono la base di qualsiasi outfit ad alte prestazioni. Sono realizzati in maglia di cotone elasticizzata, dotata di tecnologia Dri-FIT traspirante che mantiene la pelle fresca e asciutta per tutto il giorno. L'elastico in vita dona un fit confortevole, mentre la parte anteriore chiusa a doppio strato offre sostegno proprio dove serve di più.