Boxer in cotone Flight Essentials Jordan (confezione da 3) – Ragazzo/a

Jordan
Boxer in cotone Flight Essentials (confezione da 3) – Ragazzo/a
Quando sei in movimento, a scuola o in campo, questi boxer sono la base di qualsiasi abbigliamento ad alte prestazioni. Realizzati in jersey di cotone elasticizzato e traspirante, sono dotati di elastico in vita per un fit confortevole, mentre la parte anteriore a doppio strato chiusa offre sostegno dove serve.
- Colore mostrato in foto: Ossidiana
- Stile: IU5385-451
Jordan
Quando sei in movimento, a scuola o in campo, questi boxer sono la base di qualsiasi abbigliamento ad alte prestazioni. Realizzati in jersey di cotone elasticizzato e traspirante, sono dotati di elastico in vita per un fit confortevole, mentre la parte anteriore a doppio strato chiusa offre sostegno dove serve.
Dettagli prodotto
- Include 3 paia di boxer
- 95% cotone/5% elastan
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Ossidiana
- Stile: IU5385-451
Taglia/misura e fit
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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