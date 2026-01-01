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Boxer in cotone Flight Essentials Jordan (confezione da 3) – Ragazzo/a - Ossidiana

Jordan

Boxer in cotone Flight Essentials (confezione da 3) – Ragazzo/a

29,99 €
Ossidiana
Hemp
Ritiro gratuito
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Quando sei in movimento, a scuola o in campo, questi boxer sono la base di qualsiasi abbigliamento ad alte prestazioni. Realizzati in jersey di cotone elasticizzato e traspirante, sono dotati di elastico in vita per un fit confortevole, mentre la parte anteriore a doppio strato chiusa offre sostegno dove serve.


  • Colore mostrato in foto: Ossidiana
  • Stile: IU5385-451

Jordan

29,99 €

Quando sei in movimento, a scuola o in campo, questi boxer sono la base di qualsiasi abbigliamento ad alte prestazioni. Realizzati in jersey di cotone elasticizzato e traspirante, sono dotati di elastico in vita per un fit confortevole, mentre la parte anteriore a doppio strato chiusa offre sostegno dove serve.

Dettagli prodotto

  • Include 3 paia di boxer
  • 95% cotone/5% elastan
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Ossidiana
  • Stile: IU5385-451

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Spedizione e resi

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    Jordan

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