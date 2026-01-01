Boxer in cotone Flight Essentials Jordan (confezione da 3) – Ragazzo/a

Quando sei in movimento, a scuola o in campo, questi boxer sono la base di qualsiasi abbigliamento ad alte prestazioni. Realizzati in jersey di cotone elasticizzato e traspirante, sono dotati di elastico in vita per un fit confortevole, mentre la parte anteriore a doppio strato chiusa offre sostegno dove serve.

Colore mostrato in foto: Ossidiana

Stile: IU5385-451