Boxer in cotone con fascia in vita colorata Dri-FIT Nike (confezione da 3) – Ragazzo/a

Quando sei in movimento, a scuola o in campo, questi boxer sono la base di qualsiasi abbigliamento ad alte prestazioni. Realizzati in jersey di cotone elasticizzato e traspirante, sono dotati di elastico in vita per un fit confortevole, mentre la parte anteriore chiusa a doppio strato offre sostegno proprio dove serve di più.

Colore mostrato in foto: Energy

Stile: IZ7488-300