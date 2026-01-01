Boxer in cotone con fascia in vita colorata Dri-FIT Nike (confezione da 3) – Ragazzo/a

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Boxer in cotone con fascia in vita colorata Dri-FIT (confezione da 3) – Ragazzo/a
Quando sei in movimento, a scuola o in campo, questi boxer sono la base di qualsiasi abbigliamento ad alte prestazioni. Realizzati in jersey di cotone elasticizzato e traspirante, sono dotati di elastico in vita per un fit confortevole, mentre la parte anteriore chiusa a doppio strato offre sostegno proprio dove serve di più.
- Colore mostrato in foto: Energy
- Stile: IZ7488-300
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Quando sei in movimento, a scuola o in campo, questi boxer sono la base di qualsiasi abbigliamento ad alte prestazioni. Realizzati in jersey di cotone elasticizzato e traspirante, sono dotati di elastico in vita per un fit confortevole, mentre la parte anteriore chiusa a doppio strato offre sostegno proprio dove serve di più.
Dettagli prodotto
- Include 3 paia di boxer
- 95% cotone/5% elastan
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Energy
- Stile: IZ7488-300
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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