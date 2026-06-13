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Borsone traforato Jordan (40 l) - Nero

Jordan

Borsone traforato (40 l)

159,99 €

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Porta con te tutto ciò che vuoi con stile con questo elegante borsone, realizzato in similpelle resistente e impreziosito dal logo ricamato. L'ampio scomparto principale è perfetto per l'outfit da palestra, gli oggetti di uso quotidiano o il necessario per una notte fuori casa. La tasca interna consente di proteggere gli oggetti più piccoli che vuoi avere a portata di mano, mentre la tracolla è regolabile e rimovibile.


  • Colore mostrato in foto: Nero
  • Stile: IV0367-010

Jordan

159,99 €

Porta con te tutto ciò che vuoi con stile con questo elegante borsone, realizzato in similpelle resistente e impreziosito dal logo ricamato. L'ampio scomparto principale è perfetto per l'outfit da palestra, gli oggetti di uso quotidiano o il necessario per una notte fuori casa. La tasca interna consente di proteggere gli oggetti più piccoli che vuoi avere a portata di mano, mentre la tracolla è regolabile e rimovibile.

Dettagli prodotto

  • 30,5 x 54,5 x 24 cm (altezza x lunghezza x profondità). Lunghezza manici: 18 cm. Lunghezza spallacci: 129,5 cm (massima), 80,6 cm (minima)
  • Corpo/manici: 100% poliuretano. Fodera/tracolla: 100% poliestere
  • Pulire solo le parti macchiate
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero
  • Stile: IV0367-010

Recensioni (1)

4 stelle

  • Nice bag, not complete

    Wailam

    Nice bag. Unfortunately the Jumpman basketball keychain wasn't attached on mines. A little disappointing, the details matter.

Borsone traforato Jordan (40 l)

Jordan

159,99 €

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