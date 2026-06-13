Borsone traforato Jordan (40 l)

Porta con te tutto ciò che vuoi con stile con questo elegante borsone, realizzato in similpelle resistente e impreziosito dal logo ricamato. L'ampio scomparto principale è perfetto per l'outfit da palestra, gli oggetti di uso quotidiano o il necessario per una notte fuori casa. La tasca interna consente di proteggere gli oggetti più piccoli che vuoi avere a portata di mano, mentre la tracolla è regolabile e rimovibile.

Colore mostrato in foto: Nero

Stile: IV0367-010