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Borsone piccolo Nike Brasilia (41 l) - Chalk/Nero/Bianco

Materiali riciclati

Nike Brasilia

Borsone piccolo (41 l)

42,99 €
TAGLIA UNICA
Ritiro gratuito
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Questo borsone è ciò di cui hai bisogno quando vai in palestra. Dotato di scomparto laterale traspirante per le scarpe o altri oggetti maleodoranti, presenta anche uno spazioso scomparto principale e tasche con zip all'interno e all'esterno per organizzare i tuoi oggetti.


  • Colore mostrato in foto: Chalk/Nero/Bianco
  • Stile: IH7970-103

Nike Brasilia

42,99 €

Questo borsone è ciò di cui hai bisogno quando vai in palestra. Dotato di scomparto laterale traspirante per le scarpe o altri oggetti maleodoranti, presenta anche uno spazioso scomparto principale e tasche con zip all'interno e all'esterno per organizzare i tuoi oggetti.

Vantaggi

  • Tosto come i tuoi allenamenti, presenta un fondo rivestito in grado di resistere a urti, graffi ed eventuali schizzi.
  • La tracolla regolabile e i doppi manici sono estremamente pratici.
  • Le tasche laterali sono perfette per portare una borraccia o altri piccoli oggetti indispensabili.

Dettagli prodotto

  • 51 x 28 x 28 cm (Lunghezza x Larghezza x Altezza)
  • Corpo/Fodera: 100% poliestere
  • Pulire solo le parti macchiate
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Chalk/Nero/Bianco
  • Stile: IH7970-103

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (1)

5 stelle

  • Super sac

    LamyaeB910293386

    Très beau sac comme dans la description

Borsone piccolo Nike Brasilia (41 l)

Nike Brasilia

42,99 €

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