Borsone piccolo Nike Brasilia (41 l)

Super sac
LamyaeB910293386
Très beau sac comme dans la description
Materiali riciclati
Questo borsone è ciò di cui hai bisogno quando vai in palestra. Dotato di scomparto laterale traspirante per le scarpe o altri oggetti maleodoranti, presenta anche uno spazioso scomparto principale e tasche con zip all'interno e all'esterno per organizzare i tuoi oggetti.
Nike Brasilia
Questo borsone è ciò di cui hai bisogno quando vai in palestra. Dotato di scomparto laterale traspirante per le scarpe o altri oggetti maleodoranti, presenta anche uno spazioso scomparto principale e tasche con zip all'interno e all'esterno per organizzare i tuoi oggetti.
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
5 stelle
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