Borsone piccolo Nike Brasilia (41 l)

Questo borsone è ciò di cui hai bisogno quando vai in palestra. Dotato di scomparto laterale traspirante per le scarpe o altri oggetti maleodoranti, presenta anche uno spazioso scomparto principale e tasche con zip all'interno e all'esterno per organizzare i tuoi oggetti.

Colore mostrato in foto: Chalk/Nero/Bianco

Stile: IH7970-103