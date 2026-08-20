Borsone medio da training Nike Brasilia 9.5 (60 l)

Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato per almeno il 65%

Con il borsone Nike Brasilia, spazioso e resistente, avrai sempre i tuoi accessori per l'allenamento a portata di mano. Lo scomparto laterale consente di tenere separate le scarpe, mentre le tasche interne ed esterne garantiscono un'organizzazione perfetta. Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato per almeno il 65%.