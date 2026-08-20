Borsone medio da training Nike Brasilia 9.5 (60 l)

Materiali riciclati
Nike Brasilia 9.5
Borsone medio da training (60 l)
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato per almeno il 65%
Con il borsone Nike Brasilia, spazioso e resistente, avrai sempre i tuoi accessori per l'allenamento a portata di mano. Lo scomparto laterale consente di tenere separate le scarpe, mentre le tasche interne ed esterne garantiscono un'organizzazione perfetta. Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato per almeno il 65%.
- Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bianco
- Stile: DH7710-010
Nike Brasilia 9.5
Con il borsone Nike Brasilia, spazioso e resistente, avrai sempre i tuoi accessori per l'allenamento a portata di mano. Lo scomparto laterale consente di tenere separate le scarpe, mentre le tasche interne ed esterne garantiscono un'organizzazione perfetta. Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato per almeno il 65%.
Vantaggi
- Lo scomparto principale con zip protegge i tuoi oggetti indispensabili per l'allenamento.
- Lo scomparto interno con zip è ideale per tenere separati scarpe e indumenti sudati.
- Il fondo rivestito protegge i tuoi oggetti da urti, graffi e liquidi.
- Le tasche esterne sono pensate per avere i tuoi oggetti indispensabili sempre a portata di mano.
Dettagli prodotto
- 63,5 x 30,5 x 30,5 cm ca. (Lunghezza x Larghezza x Altezza)
- 60 l
- Spallaccio rimovibile
- 100% poliestere
- Pulire solo le parti macchiate
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bianco
- Stile: DH7710-010
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Realizzazione
- Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
- Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.
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