Borsone medio da training Nike Brasilia (60 l)

Materiali riciclati
Nike Brasilia
Borsone medio da training (60 l)
Domina la palestra con tutti i tuoi accessori. Lo scomparto principale di questo borsone offre ampio spazio per tutti gli oggetti indispensabili di cui hai bisogno durante un allenamento. La tasca anteriore ti aiuta a tenere a portata di mano oggetti come il telefono, il portafoglio o le chiavi, mentre il fondo rivestito aiuta a proteggerli da graffi, schizzi e urti.
- Colore mostrato in foto: Chalk/Nero/Bianco
- Stile: IH7849-103
Nike Brasilia
Domina la palestra con tutti i tuoi accessori. Lo scomparto principale di questo borsone offre ampio spazio per tutti gli oggetti indispensabili di cui hai bisogno durante un allenamento. La tasca anteriore ti aiuta a tenere a portata di mano oggetti come il telefono, il portafoglio o le chiavi, mentre il fondo rivestito aiuta a proteggerli da graffi, schizzi e urti.
Vantaggi
- La tracolla regolabile e i doppi manici permettono di trasportare comodamente il borsone.
- Il fondo rivestito protegge i tuoi oggetti da urti, graffi e liquidi.
- Le tasche laterali con zip aiutano a tenere i piccoli oggetti a portata di mano.
Dettagli prodotto
- 63,5 x 30,5 x 30,5 cm (Lunghezza x Larghezza x Altezza)
- 100% poliestere
- Pulire solo le parti macchiate
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Chalk/Nero/Bianco
- Stile: IH7849-103
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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