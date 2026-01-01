Borsone medio da calcio Nike Academy (60 L)

Nike Academy
Borsone medio da calcio (60 L)
Il borsone Nike Academy sfoggia un design resistente pensato per organizzare i tuoi oggetti. L'ampio scomparto principale e le tasche laterali separate offrono spazio per riporre pallone, scarpe e abiti, mentre gli spallacci e la tracolla ti permettono di trasportalo comodamente quando sei in movimento.
- Colore mostrato in foto: Midnight Navy/Nero/Bianco
- Stile: IO0918-410
Nike Academy
Il borsone Nike Academy sfoggia un design resistente pensato per organizzare i tuoi oggetti. L'ampio scomparto principale e le tasche laterali separate offrono spazio per riporre pallone, scarpe e abiti, mentre gli spallacci e la tracolla ti permettono di trasportalo comodamente quando sei in movimento.
Vantaggi
- Il fondo rivestito rinnovato offre protezione in condizioni di umidità e una maggiore resistenza.
- La tracolla regolabile e i doppi manici permettono di trasportarlo comodamente.
- Le tasche laterali possono contenere una borraccia o altri piccoli oggetti indispensabili.
Dettagli prodotto
- Scomparto principale con doppia zip
- 63,5 x 30,5 x 30,5 cm (Lunghezza x Larghezza x Altezza)
- Pulire solo le parti macchiate
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Midnight Navy/Nero/Bianco
- Stile: IO0918-410
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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