Borsone Jordan (48,5 l)

Jordan
Borsone (48,5 l)
Per la palestra, il lavoro o una notte fuori, sentiti a tuo agio con questo comodo borsone. Riponi piccoli oggetti di valore come gioielli, telefono o passaporto in una delle tasche nascoste foderate in velluto sul davanti, mentre i manici e la tracolla rimovibile creano opzioni versatili per il trasporto e l'utilizzo.
- Colore mostrato in foto: Nero/Gym Red
- Stile: IU9040-010
Jordan
Per la palestra, il lavoro o una notte fuori, sentiti a tuo agio con questo comodo borsone. Riponi piccoli oggetti di valore come gioielli, telefono o passaporto in una delle tasche nascoste foderate in velluto sul davanti, mentre i manici e la tracolla rimovibile creano opzioni versatili per il trasporto e l'utilizzo.
Dettagli prodotto
- 26 x 55 x 33 cm ca. (Altezza x Lunghezza x Profondità). Lunghezza spallacci: 129,5 cm ca. (massima), 80,5 cm ca. (minima)
- 100% poliestere
- Lavare a mano
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/Gym Red
- Stile: IU9040-010
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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