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Borsone Jordan (48,5 l) - Nero/Gym Red

Jordan

Borsone (48,5 l)

49,99 €
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Per la palestra, il lavoro o una notte fuori, sentiti a tuo agio con questo comodo borsone. Riponi piccoli oggetti di valore come gioielli, telefono o passaporto in una delle tasche nascoste foderate in velluto sul davanti, mentre i manici e la tracolla rimovibile creano opzioni versatili per il trasporto e l'utilizzo.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Gym Red
  • Stile: IU9040-010

Jordan

49,99 €

Per la palestra, il lavoro o una notte fuori, sentiti a tuo agio con questo comodo borsone. Riponi piccoli oggetti di valore come gioielli, telefono o passaporto in una delle tasche nascoste foderate in velluto sul davanti, mentre i manici e la tracolla rimovibile creano opzioni versatili per il trasporto e l'utilizzo.

Dettagli prodotto

  • 26 x 55 x 33 cm ca. (Altezza x Lunghezza x Profondità). Lunghezza spallacci: 129,5 cm ca. (massima), 80,5 cm ca. (minima)
  • 100% poliestere
  • Lavare a mano
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Gym Red
  • Stile: IU9040-010

Spedizione e resi

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