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Borsone grande da calcio Nike Academy (95 l) - Nero/Nero/Bianco

Nike Academy

Borsone grande da calcio (95 l)

47,99 €
Nero/Nero/Bianco
Midnight Navy/Nero/Bianco
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Il borsone Nike Academy sfoggia un design resistente pensato per organizzare i tuoi oggetti. L'ampio scomparto principale e le tasche laterali separate offrono spazio per riporre pallone, scarpe e abiti, mentre gli spallacci e la tracolla ti permettono di trasportalo comodamente quando sei in movimento.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bianco
  • Stile: IO0917-010

Nike Academy

47,99 €

Il borsone Nike Academy sfoggia un design resistente pensato per organizzare i tuoi oggetti. L'ampio scomparto principale e le tasche laterali separate offrono spazio per riporre pallone, scarpe e abiti, mentre gli spallacci e la tracolla ti permettono di trasportalo comodamente quando sei in movimento.

Vantaggi

  • Il fondo rivestito rinnovato offre protezione in condizioni di umidità e una maggiore resistenza.
  • La tracolla regolabile e i doppi manici permettono di trasportarlo comodamente.
  • Le tasche laterali possono contenere una borraccia o altri piccoli oggetti indispensabili.

Dettagli prodotto

  • Scomparto principale con doppia zip
  • 71 x 36 x 36 cm (Lunghezza x Larghezza x Altezza)
  • Pulire solo le parti macchiate
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bianco
  • Stile: IO0917-010

Spedizione e resi

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