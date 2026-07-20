 
immagine 1 di 12
Borsone da training Nike Brasilia (Small, 40 l) - Nero/Nero/Bianco

Materiali riciclati

Nike Brasilia

Borsone da training (Small, 40 l)

39,99 €
Nero/Nero/Bianco
Light Bone/Nero/Nero
Indigo Storm/Nero/Reflect Silver
Tough Red/Nero/Reflect Silver
TAGLIA UNICA
Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

Da un allenamento all'altro, da una pratica all'altra, giorno dopo giorno, questa borsa è perfetta per riporre tutto ciò che ti serve. Con ampio spazio suddiviso in numerose tasche interne ed esterne per tutti i tuoi oggetti (compresa una tasca laterale traspirante per tenere sotto controllo gli odori dopo l'allenamento), è facile da riempire e riporre in auto.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bianco
  • Stile: IB4394-010

Nike Brasilia

39,99 €

Da un allenamento all'altro, da una pratica all'altra, giorno dopo giorno, questa borsa è perfetta per riporre tutto ciò che ti serve. Con ampio spazio suddiviso in numerose tasche interne ed esterne per tutti i tuoi oggetti (compresa una tasca laterale traspirante per tenere sotto controllo gli odori dopo l'allenamento), è facile da riempire e riporre in auto.

Vantaggi

  • La tracolla regolabile e i doppi manici permettono di trasportare comodamente il borsone.
  • Le tasche laterali in mesh sono perfette per riporre la borraccia.
  • La tasca laterale traspirante è perfetta per riporre i tuoi oggetti.

Dettagli prodotto

  • 51 x 28 x 28 cm (Lunghezza x Larghezza x Altezza)
  • 40 l
  • 100% poliestere
  • Pulire solo le parti macchiate
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bianco
  • Stile: IB4394-010

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (1)

5 stelle

  • Perfect!

    DreaGood

    Ordered this for my son and he loves it! It’s spacious and do far holding up good!!

Borsone da training Nike Brasilia (Small, 40 l)

Nike Brasilia

39,99 €

Ulteriori informazioni

    Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.

Completa il look

Item 3 of 102