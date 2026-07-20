Borsone da training Nike Brasilia (Small, 40 l)

Da un allenamento all'altro, da una pratica all'altra, giorno dopo giorno, questa borsa è perfetta per riporre tutto ciò che ti serve. Con ampio spazio suddiviso in numerose tasche interne ed esterne per tutti i tuoi oggetti (compresa una tasca laterale traspirante per tenere sotto controllo gli odori dopo l'allenamento), è facile da riempire e riporre in auto.

Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bianco

Stile: IB4394-010