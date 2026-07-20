Borsone da training Nike Brasilia (Small, 40 l)

Perfect!
DreaGood
Ordered this for my son and he loves it! It’s spacious and do far holding up good!!
Materiali riciclati
Da un allenamento all'altro, da una pratica all'altra, giorno dopo giorno, questa borsa è perfetta per riporre tutto ciò che ti serve. Con ampio spazio suddiviso in numerose tasche interne ed esterne per tutti i tuoi oggetti (compresa una tasca laterale traspirante per tenere sotto controllo gli odori dopo l'allenamento), è facile da riempire e riporre in auto.
Nike Brasilia
Da un allenamento all'altro, da una pratica all'altra, giorno dopo giorno, questa borsa è perfetta per riporre tutto ciò che ti serve. Con ampio spazio suddiviso in numerose tasche interne ed esterne per tutti i tuoi oggetti (compresa una tasca laterale traspirante per tenere sotto controllo gli odori dopo l'allenamento), è facile da riempire e riporre in auto.
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
5 stelle
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