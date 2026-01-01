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Borsone da training Nike Brasilia (Extra Small, 24 l) - Nero/Nero/Bianco

Materiali riciclati

Nike Brasilia

Borsone da training (Extra Small, 24 l)

34,99 €
Nero/Nero/Bianco
Light Bone/Nero/Nero
Indigo Storm/Nero/Reflect Silver
TAGLIA UNICA
Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

Non farti ingannare dalle parole "Extra Small". Questa borsa fa sul serio. Lo scomparto principale offre molto spazio per i capi e per le scarpe da allenamento, mentre le tasche laterali e anteriori con zip ti consentono di tenere sempre tutto perfettamente organizzato.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bianco
  • Stile: IB4398-010

Nike Brasilia

34,99 €

Non farti ingannare dalle parole "Extra Small". Questa borsa fa sul serio. Lo scomparto principale offre molto spazio per i capi e per le scarpe da allenamento, mentre le tasche laterali e anteriori con zip ti consentono di tenere sempre tutto perfettamente organizzato.

Vantaggi

  • La tracolla regolabile e i doppi manici permettono di trasportare comodamente il borsone.
  • Le tasche laterali sono perfette per portare una borraccia o altri piccoli oggetti indispensabili.
  • Tasca interna con zip per riporre gli oggetti di valore.

Dettagli prodotto

  • 39 x 25,5 x 25,5 cm ca. (Lunghezza x Larghezza x Altezza)
  • 24 l
  • 100% poliestere
  • Pulire solo le parti macchiate
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bianco
  • Stile: IB4398-010

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

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    Borsone da training Nike Brasilia (Extra Small, 24 l)

    Nike Brasilia

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