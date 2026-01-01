Borsone da training Nike Brasilia (Extra Small, 24 l)

Materiali riciclati
Nike Brasilia
Borsone da training (Extra Small, 24 l)
Non farti ingannare dalle parole "Extra Small". Questa borsa fa sul serio. Lo scomparto principale offre molto spazio per i capi e per le scarpe da allenamento, mentre le tasche laterali e anteriori con zip ti consentono di tenere sempre tutto perfettamente organizzato.
- Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bianco
- Stile: IB4398-010
Nike Brasilia
Non farti ingannare dalle parole "Extra Small". Questa borsa fa sul serio. Lo scomparto principale offre molto spazio per i capi e per le scarpe da allenamento, mentre le tasche laterali e anteriori con zip ti consentono di tenere sempre tutto perfettamente organizzato.
Vantaggi
- La tracolla regolabile e i doppi manici permettono di trasportare comodamente il borsone.
- Le tasche laterali sono perfette per portare una borraccia o altri piccoli oggetti indispensabili.
- Tasca interna con zip per riporre gli oggetti di valore.
Dettagli prodotto
- 39 x 25,5 x 25,5 cm ca. (Lunghezza x Larghezza x Altezza)
- 24 l
- 100% poliestere
- Pulire solo le parti macchiate
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bianco
- Stile: IB4398-010
Spedizione e resi
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Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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