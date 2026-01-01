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Borsone da palestra Jordan Collectors (45 l) - Khaki

Jordan

Borsone da palestra Collectors (45 l)

149,99 €
Khaki
Nero
TAGLIA UNICA
Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

Questo borsone è il sogno di qualsiasi sneakerhead. Realizzato in tessuto CORDURA®, a prova di abrasioni, strappi e graffi, presenta una finitura idrorepellente per tenere i tuoi oggetti al sicuro e all'asciutto. Lo scomparto principale è dotato di divisori imbottiti, regolabili e rimovibili che ti consentono di proteggere le tue sneakers quando sei in viaggio (può contenere fino a tre paia di scarpe da uomo misura 48,5) e di una tasca interna per laptop. Usa le tasche laterali in mesh balistico per riporre le tue borracce, le tasche con zip sul davanti per proteggere gli oggetti più piccoli che vuoi tenere a portata di mano, nonché i manici e la tracolla rimovibile che offrono versatili opzioni di trasporto e utilizzo.


  • Colore mostrato in foto: Khaki
  • Stile: IU5400-247

Jordan

149,99 €

Questo borsone è il sogno di qualsiasi sneakerhead. Realizzato in tessuto CORDURA®, a prova di abrasioni, strappi e graffi, presenta una finitura idrorepellente per tenere i tuoi oggetti al sicuro e all'asciutto. Lo scomparto principale è dotato di divisori imbottiti, regolabili e rimovibili che ti consentono di proteggere le tue sneakers quando sei in viaggio (può contenere fino a tre paia di scarpe da uomo misura 48,5) e di una tasca interna per laptop. Usa le tasche laterali in mesh balistico per riporre le tue borracce, le tasche con zip sul davanti per proteggere gli oggetti più piccoli che vuoi tenere a portata di mano, nonché i manici e la tracolla rimovibile che offrono versatili opzioni di trasporto e utilizzo.

Dettagli prodotto

  • 32 x 46 x 29,5 cm ca. (Altezza x Lunghezza x Profondità). Lunghezza tracolla: 129,5 cm ca. (completamente allungata)
  • 100% poliestere
  • Pulire solo le parti macchiate
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Khaki
  • Stile: IU5400-247

Spedizione e resi

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    Jordan

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