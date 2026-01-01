Borsone da palestra Jordan Collectors (45 l)

Questo borsone è il sogno di qualsiasi sneakerhead. Realizzato in tessuto CORDURA®, a prova di abrasioni, strappi e graffi, presenta una finitura idrorepellente per tenere i tuoi oggetti al sicuro e all'asciutto. Lo scomparto principale è dotato di divisori imbottiti, regolabili e rimovibili che ti consentono di proteggere le tue sneakers quando sei in viaggio (può contenere fino a tre paia di scarpe da uomo misura 48,5) e di una tasca interna per laptop. Usa le tasche laterali in mesh balistico per riporre le tue borracce, le tasche con zip sul davanti per proteggere gli oggetti più piccoli che vuoi tenere a portata di mano, nonché i manici e la tracolla rimovibile che offrono versatili opzioni di trasporto e utilizzo.

Colore mostrato in foto: Khaki

Stile: IU5400-247