Borsone da palestra Jordan Collectors (45 l)

Jordan
Borsone da palestra Collectors (45 l)
Questo borsone è il sogno di qualsiasi sneakerhead. Realizzato in tessuto CORDURA®, a prova di abrasioni, strappi e graffi, presenta una finitura idrorepellente per tenere i tuoi oggetti al sicuro e all'asciutto. Lo scomparto principale è dotato di divisori imbottiti, regolabili e rimovibili che ti consentono di proteggere le tue sneakers quando sei in viaggio (può contenere fino a tre paia di scarpe da uomo misura 48,5) e di una tasca interna per laptop. Usa le tasche laterali in mesh balistico per riporre le tue borracce, le tasche con zip sul davanti per proteggere gli oggetti più piccoli che vuoi tenere a portata di mano, nonché i manici e la tracolla rimovibile che offrono versatili opzioni di trasporto e utilizzo.
- Colore mostrato in foto: Khaki
- Stile: IU5400-247
Jordan
Questo borsone è il sogno di qualsiasi sneakerhead. Realizzato in tessuto CORDURA®, a prova di abrasioni, strappi e graffi, presenta una finitura idrorepellente per tenere i tuoi oggetti al sicuro e all'asciutto. Lo scomparto principale è dotato di divisori imbottiti, regolabili e rimovibili che ti consentono di proteggere le tue sneakers quando sei in viaggio (può contenere fino a tre paia di scarpe da uomo misura 48,5) e di una tasca interna per laptop. Usa le tasche laterali in mesh balistico per riporre le tue borracce, le tasche con zip sul davanti per proteggere gli oggetti più piccoli che vuoi tenere a portata di mano, nonché i manici e la tracolla rimovibile che offrono versatili opzioni di trasporto e utilizzo.
Dettagli prodotto
- 32 x 46 x 29,5 cm ca. (Altezza x Lunghezza x Profondità). Lunghezza tracolla: 129,5 cm ca. (completamente allungata)
- 100% poliestere
- Pulire solo le parti macchiate
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Khaki
- Stile: IU5400-247
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Recensioni (0)
Recensioni (0)
Nessuna recensione
Di' la tua. Recensisci Jordan prima di tutti.
Jordan
Ulteriori informazioni
Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.