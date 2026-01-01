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Borsa tote traforata Jordan (30,5 l) - Nero

Jordan

Borsa tote traforata (30,5 l)

114,99 €
TAGLIA UNICA
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Porta tutto ciò che vuoi nel massimo stile con questa elegante borsa tote, realizzata in resistente pelle sintetica traforata impreziosita dal logo col nome del brand ricamato. Lo scomparto principale è abbastanza spazioso per fare shopping, riporre gli oggetti che utilizzi ogni giorno o trasportare il necessario per trascorrere una notte fuori casa. La tasca interna ti consente di proteggere gli oggetti più piccoli che vuoi tenere sempre a portata di mano, mentre gli spallacci sono sufficientemente lunghi per indossare la borsa a tracolla e avere le mani libere.


  • Colore mostrato in foto: Nero
  • Stile: IR8412-010

Jordan

114,99 €

Porta tutto ciò che vuoi nel massimo stile con questa elegante borsa tote, realizzata in resistente pelle sintetica traforata impreziosita dal logo col nome del brand ricamato. Lo scomparto principale è abbastanza spazioso per fare shopping, riporre gli oggetti che utilizzi ogni giorno o trasportare il necessario per trascorrere una notte fuori casa. La tasca interna ti consente di proteggere gli oggetti più piccoli che vuoi tenere sempre a portata di mano, mentre gli spallacci sono sufficientemente lunghi per indossare la borsa a tracolla e avere le mani libere.

Dettagli prodotto

  • 31 x 48,5 x 20 cm ca. (Altezza x Lunghezza x Profondità). Lunghezza manici: 26,5 cm ca.
  • Corpo/manici: 100% poliuretano. Fodera: 100% poliestere.
  • Pulire solo le parti macchiate
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero
  • Stile: IR8412-010

Spedizione e resi

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    Borsa tote traforata Jordan (30,5 l)

    Jordan

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