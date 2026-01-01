Borsa tote traforata Jordan (30,5 l)

Jordan
Borsa tote traforata (30,5 l)
Porta tutto ciò che vuoi nel massimo stile con questa elegante borsa tote, realizzata in resistente pelle sintetica traforata impreziosita dal logo col nome del brand ricamato. Lo scomparto principale è abbastanza spazioso per fare shopping, riporre gli oggetti che utilizzi ogni giorno o trasportare il necessario per trascorrere una notte fuori casa. La tasca interna ti consente di proteggere gli oggetti più piccoli che vuoi tenere sempre a portata di mano, mentre gli spallacci sono sufficientemente lunghi per indossare la borsa a tracolla e avere le mani libere.
- Colore mostrato in foto: Nero
- Stile: IR8412-010
Jordan
Porta tutto ciò che vuoi nel massimo stile con questa elegante borsa tote, realizzata in resistente pelle sintetica traforata impreziosita dal logo col nome del brand ricamato. Lo scomparto principale è abbastanza spazioso per fare shopping, riporre gli oggetti che utilizzi ogni giorno o trasportare il necessario per trascorrere una notte fuori casa. La tasca interna ti consente di proteggere gli oggetti più piccoli che vuoi tenere sempre a portata di mano, mentre gli spallacci sono sufficientemente lunghi per indossare la borsa a tracolla e avere le mani libere.
Dettagli prodotto
- 31 x 48,5 x 20 cm ca. (Altezza x Lunghezza x Profondità). Lunghezza manici: 26,5 cm ca.
- Corpo/manici: 100% poliuretano. Fodera: 100% poliestere.
- Pulire solo le parti macchiate
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero
- Stile: IR8412-010
Spedizione e resi
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