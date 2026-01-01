Borsa Tote Nike Commute (20 l)

Moda e funzionalità per il pendolare moderno. Lo scomparto principale di questa borsa tote di tendenza è dotato di una morbida custodia foderata per laptop, che ti consente di tenere i tuoi dispositivi al sicuro e in ordine. La tasca con zip sulla parte anteriore ti permette di prendere velocemente i piccoli oggetti di cui hai bisogno, mentre la tasca espandibile laterale con zip è perfetta per riporre facilmente la maggior parte delle borracce più grandi. I dettagli dal design rifrangente aggiungono una finitura ad alta visibilità.

Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Reflect Silver

Stile: IQ1283-010