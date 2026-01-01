Borsa Tote Nike Commute (20 l)

Materiali riciclati
Nike Commute
Borsa Tote (20 l)
Moda e funzionalità per il pendolare moderno. Lo scomparto principale di questa borsa tote di tendenza è dotato di una morbida custodia foderata per laptop, che ti consente di tenere i tuoi dispositivi al sicuro e in ordine. La tasca con zip sulla parte anteriore ti permette di prendere velocemente i piccoli oggetti di cui hai bisogno, mentre la tasca espandibile laterale con zip è perfetta per riporre facilmente la maggior parte delle borracce più grandi. I dettagli dal design rifrangente aggiungono una finitura ad alta visibilità.
- Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Reflect Silver
- Stile: IQ1283-010
Nike Commute
Moda e funzionalità per il pendolare moderno. Lo scomparto principale di questa borsa tote di tendenza è dotato di una morbida custodia foderata per laptop, che ti consente di tenere i tuoi dispositivi al sicuro e in ordine. La tasca con zip sulla parte anteriore ti permette di prendere velocemente i piccoli oggetti di cui hai bisogno, mentre la tasca espandibile laterale con zip è perfetta per riporre facilmente la maggior parte delle borracce più grandi. I dettagli dal design rifrangente aggiungono una finitura ad alta visibilità.
Vantaggi
- La tracolla rimovibile e gli ampi manici consentono di personalizzare la modalità di trasporto.
- La mini borsa rimovibile ti consente di tenere in ordine i piccoli oggetti.
- La tasca interna può ospitare laptop fino a 15''.
Dettagli prodotto
- 30,5 x 40,5 x 15 cm ca. (Larghezza x Altezza x Profondità)
- Corpo: 100% nylon. Fodera: 95% poliestere/5% nylon. Tasca portamonete - Corpo: 100% nylon. Fodera: 100% poliestere.
- Pulire solo le parti macchiate
- Prodotto importato
- Il prodotto non è inteso come dispositivo di protezione individuale (DPI)
- Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Reflect Silver
- Stile: IQ1283-010
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Recensioni (0)
Recensioni (0)
Nessuna recensione
Di' la tua. Recensisci Nike Commute prima di tutti.
Nike Commute
Ulteriori informazioni
Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.