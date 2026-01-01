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Borsa Tote Nike Commute (20 l) - Nero/Nero/Reflect Silver

Materiali riciclati

Nike Commute

Borsa Tote (20 l)

59,99 €
Nero/Nero/Reflect Silver
Football Grey/Football Grey/Reflect Silver
TAGLIA UNICA
Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

Moda e funzionalità per il pendolare moderno. Lo scomparto principale di questa borsa tote di tendenza è dotato di una morbida custodia foderata per laptop, che ti consente di tenere i tuoi dispositivi al sicuro e in ordine. La tasca con zip sulla parte anteriore ti permette di prendere velocemente i piccoli oggetti di cui hai bisogno, mentre la tasca espandibile laterale con zip è perfetta per riporre facilmente la maggior parte delle borracce più grandi. I dettagli dal design rifrangente aggiungono una finitura ad alta visibilità.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Reflect Silver
  • Stile: IQ1283-010

Nike Commute

59,99 €

Moda e funzionalità per il pendolare moderno. Lo scomparto principale di questa borsa tote di tendenza è dotato di una morbida custodia foderata per laptop, che ti consente di tenere i tuoi dispositivi al sicuro e in ordine. La tasca con zip sulla parte anteriore ti permette di prendere velocemente i piccoli oggetti di cui hai bisogno, mentre la tasca espandibile laterale con zip è perfetta per riporre facilmente la maggior parte delle borracce più grandi. I dettagli dal design rifrangente aggiungono una finitura ad alta visibilità.

Vantaggi

  • La tracolla rimovibile e gli ampi manici consentono di personalizzare la modalità di trasporto.
  • La mini borsa rimovibile ti consente di tenere in ordine i piccoli oggetti.
  • La tasca interna può ospitare laptop fino a 15''.

Dettagli prodotto

  • 30,5 x 40,5 x 15 cm ca. (Larghezza x Altezza x Profondità)
  • Corpo: 100% nylon. Fodera: 95% poliestere/5% nylon. Tasca portamonete - Corpo: 100% nylon. Fodera: 100% poliestere.
  • Pulire solo le parti macchiate
  • Prodotto importato
  • Il prodotto non è inteso come dispositivo di protezione individuale (DPI)
  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Reflect Silver
  • Stile: IQ1283-010

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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    Borsa Tote Nike Commute (20 l)

    Nike Commute

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