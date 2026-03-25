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Borsa portascarpe da training Nike Brasilia 9.5 (11 l) - Nero/Nero/Bianco

Materiali riciclati

Nike Brasilia 9.5

Borsa portascarpe da training (11 l)

22,99 €

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Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato per almeno il 65%

La borsa portascarpe Nike Brasilia ti consente di riporre e portare con te le scarpe separandole dagli altri oggetti. La pratica maniglia facilita il trasporto, mentre la tasca con zip esterna è ideale per tenere i piccoli oggetti a portata di mano. Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato per almeno il 65%.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bianco
  • Stile: DM3982-010

Nike Brasilia 9.5

22,99 €

UN PRATICO SPAZIO PER LE TUE SCARPE.

La borsa portascarpe Nike Brasilia ti consente di riporre e portare con te le scarpe separandole dagli altri oggetti. La pratica maniglia facilita il trasporto, mentre la tasca con zip esterna è ideale per tenere i piccoli oggetti a portata di mano. Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato per almeno il 65%.

Vantaggi

  • Scomparto superiore con zip per proteggere le scarpe.
  • Tasca esterna con zip ideale per tenere i piccoli oggetti a portata di mano.
  • Pratica maniglia per trasportare comodamente la borsa.

Dettagli prodotto

  • 33 x 15 x 18 cm ca. (Lunghezza x Larghezza x Altezza)
  • 11 l
  • 100% poliestere
  • Pulire solo le parti macchiate
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bianco
  • Stile: DM3982-010

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

Recensioni (6)

4.5 stelle

  • praktisch, sauber

    KatrinB896734485

    Praktisch für die Reise, Kurztripps.

  • Il Top

    Luca940326793

    Come sempre il top in stile, materiale ed utilità

  • CAPIENTE

    EUPREPIO

    IO LA USO PER METTERCI GLI ACCESSORI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA CHE PRATICO, CAPIENTE E BEN FATTA. MI PIACE MOSTRARLA OLTRE AD ESSERMI UTILE

Borsa portascarpe da training Nike Brasilia 9.5 (11 l)

Nike Brasilia 9.5

22,99 €

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