Borsa da golf Nike Air Sport 2

La borsa Nike Air Sport 2 ha un cuscinetto lombare rinnovato e una cinghia Nike Air regolabile per una sensazione di equilibrio e comodità che ti accompagnerà per tutte le 18 buche. In caso di tempo umido, il cappuccio antipioggia ti protegge dal maltempo.

Colore mostrato in foto: Nero/Iron Grey/Bianco

Stile: IQ6032-061