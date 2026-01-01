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Borsa da golf Nike Air Sport 2 - Nero/Iron Grey/Bianco

Nike Air Sport 2

Borsa da golf

249,99 €
Nero/Iron Grey/Bianco
Nero/Sail/Pink Foam
TAGLIA UNICA
Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

La borsa Nike Air Sport 2 ha un cuscinetto lombare rinnovato e una cinghia Nike Air regolabile per una sensazione di equilibrio e comodità che ti accompagnerà per tutte le 18 buche. In caso di tempo umido, il cappuccio antipioggia ti protegge dal maltempo.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Iron Grey/Bianco
  • Stile: IQ6032-061

Nike Air Sport 2

249,99 €

La borsa Nike Air Sport 2 ha un cuscinetto lombare rinnovato e una cinghia Nike Air regolabile per una sensazione di equilibrio e comodità che ti accompagnerà per tutte le 18 buche. In caso di tempo umido, il cappuccio antipioggia ti protegge dal maltempo.

Vantaggi

  • Il divisore a quattro scomparti a tutta lunghezza è perfetto per organizzare le mazze.
  • La tasca per le palline presenta inserto staccabile con zip per personalizzare il look.
  • La tasca a tutta lunghezza fornisce uno spazio aggiuntivo per i tuoi oggetti.

Dettagli prodotto

  • 100% poliestere
  • Pulire solo le parti macchiate
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Iron Grey/Bianco
  • Stile: IQ6032-061

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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