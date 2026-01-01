Borsa da golf Nike Air Sport 2

Nike Air Sport 2
Borsa da golf
La borsa Nike Air Sport 2 ha un cuscinetto lombare rinnovato e una cinghia Nike Air regolabile per una sensazione di equilibrio e comodità che ti accompagnerà per tutte le 18 buche. In caso di tempo umido, il cappuccio antipioggia ti protegge dal maltempo.
- Colore mostrato in foto: Nero/Iron Grey/Bianco
- Stile: IQ6032-061
Nike Air Sport 2
La borsa Nike Air Sport 2 ha un cuscinetto lombare rinnovato e una cinghia Nike Air regolabile per una sensazione di equilibrio e comodità che ti accompagnerà per tutte le 18 buche. In caso di tempo umido, il cappuccio antipioggia ti protegge dal maltempo.
Vantaggi
- Il divisore a quattro scomparti a tutta lunghezza è perfetto per organizzare le mazze.
- La tasca per le palline presenta inserto staccabile con zip per personalizzare il look.
- La tasca a tutta lunghezza fornisce uno spazio aggiuntivo per i tuoi oggetti.
Dettagli prodotto
- 100% poliestere
- Pulire solo le parti macchiate
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/Iron Grey/Bianco
- Stile: IQ6032-061
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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