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Borsa a tracolla per fotocamera Nike Heritage (3 l) - Nero/Nero/Nero

Materiali riciclati

Nike Heritage

Borsa a tracolla per fotocamera (3 l)

37,99 €
TAGLIA UNICA
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Quando hai finito di scattare, custodisci la fotocamera per immortalare i tuoi ricordi in questa borsa Nike Heritage. Il grande scomparto principale comprende una tasca per gli accessori. Il logo Swoosh nero metallizzato e la tracolla regolabile in jacquard Nike la impreziosiscono con dettagli semplici e discreti.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Nero
  • Stile: IM3128-010

Nike Heritage

37,99 €

Quando hai finito di scattare, custodisci la fotocamera per immortalare i tuoi ricordi in questa borsa Nike Heritage. Il grande scomparto principale comprende una tasca per gli accessori. Il logo Swoosh nero metallizzato e la tracolla regolabile in jacquard Nike la impreziosiscono con dettagli semplici e discreti.

Dettagli prodotto

  • 23 x 15 x 7,5 cm circa (L x A x P)
  • Corpo: 100% poliestere. Fodera: 85% nylon/15% poliestere
  • Pulire solo le parti macchiate
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Nero
  • Stile: IM3128-010

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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