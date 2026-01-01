Borsa a tracolla per fotocamera Nike Heritage (3 l)

Materiali riciclati
Nike Heritage
Borsa a tracolla per fotocamera (3 l)
Quando hai finito di scattare, custodisci la fotocamera per immortalare i tuoi ricordi in questa borsa Nike Heritage. Il grande scomparto principale comprende una tasca per gli accessori. Il logo Swoosh nero metallizzato e la tracolla regolabile in jacquard Nike la impreziosiscono con dettagli semplici e discreti.
- Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Nero
- Stile: IM3128-010
Nike Heritage
Quando hai finito di scattare, custodisci la fotocamera per immortalare i tuoi ricordi in questa borsa Nike Heritage. Il grande scomparto principale comprende una tasca per gli accessori. Il logo Swoosh nero metallizzato e la tracolla regolabile in jacquard Nike la impreziosiscono con dettagli semplici e discreti.
Dettagli prodotto
- 23 x 15 x 7,5 cm circa (L x A x P)
- Corpo: 100% poliestere. Fodera: 85% nylon/15% poliestere
- Pulire solo le parti macchiate
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Nero
- Stile: IM3128-010
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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