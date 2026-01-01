Borsa a tracolla per fotocamera Nike Heritage (3 l)

Quando hai finito di scattare, custodisci la fotocamera per immortalare i tuoi ricordi in questa borsa Nike Heritage. Il grande scomparto principale comprende una tasca per gli accessori. Il logo Swoosh nero metallizzato e la tracolla regolabile in jacquard Nike la impreziosiscono con dettagli semplici e discreti.

Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Nero

Stile: IM3128-010