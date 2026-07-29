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Borsa a tracolla Nike Tech Nike Commute (1 l) - Light Bone/Light Bone/Nero

Materiali riciclati

Nike Commute

Borsa a tracolla Nike Tech (1 l)

29,99 €
Light Bone/Light Bone/Nero
Nero/Nero/Reflect Silver
TAGLIA UNICA
Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

La borsa da pendolare per eccellenza, con un'estetica Nike Tech. Piccola ma capiente, questa borsa è della dimensione perfetta per tutti i tuoi piccoli oggetti indispensabili di uso quotidiano. È dotata di scomparti con zip sia sul davanti che sul retro. Un taschino sul retro consente di organizzare e accedere facilmente ai tuoi oggetti di valore. I dettagli dal design rifrangente aggiungono una finitura ad alta visibilità.


  • Colore mostrato in foto: Light Bone/Light Bone/Nero
  • Stile: IU1421-072

Nike Commute

29,99 €

La borsa da pendolare per eccellenza, con un'estetica Nike Tech. Piccola ma capiente, questa borsa è della dimensione perfetta per tutti i tuoi piccoli oggetti indispensabili di uso quotidiano. È dotata di scomparti con zip sia sul davanti che sul retro. Un taschino sul retro consente di organizzare e accedere facilmente ai tuoi oggetti di valore. I dettagli dal design rifrangente aggiungono una finitura ad alta visibilità.

Vantaggi

  • Lo spallaccio regolabile si trasforma per essere indossato su entrambi i lati.
  • Il pannello posteriore imbottito consente di trasportarla in tutta comodità.

Dettagli prodotto

  • 12,5 x 20,5 x 5 cm (Larghezza x Altezza x Profondità)
  • Corpo: 100% nylon. Fodera: 100% poliestere.
  • Pulire solo le parti macchiate
  • Prodotto importato
  • Il prodotto non è inteso come dispositivo di protezione individuale (DPI)
  • Colore mostrato in foto: Light Bone/Light Bone/Nero
  • Stile: IU1421-072

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (1)

5 stelle

  • Thomas33294383

    Leger et pratique. On peut mettre facilement un étui de lunette ou/et un grand téléphone (type S24 ultra).

Borsa a tracolla Nike Tech Nike Commute (1 l)

Nike Commute

29,99 €

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