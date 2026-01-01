Borsa a tracolla Nike Heritage Inghilterra 2026/27

Borsa a tracolla Heritage Inghilterra 2026/27
Borsa a tracolla Nike Heritage
Alternativa al classico marsupio, la borsa a tracolla Nike Heritage offre uno spazio ideale in un design a mani libere da indossare a tracolla sul petto. La stampa con logo Futura e la tracolla facile da regolare ne fanno una scelta perfetta per un utilizzo quotidiano. La tasca principale e la tasca per gli accessori consentono di riporre e organizzare le tue cose. Questo prodotto è realizzato in poliestere riciclato per almeno il 65%.
- Colore mostrato in foto: Ossidiana/Bianco
- Stile: IQ6787-451
Borsa a tracolla Heritage Inghilterra 2026/27
Alternativa al classico marsupio, la borsa a tracolla Nike Heritage offre uno spazio ideale in un design a mani libere da indossare a tracolla sul petto. La stampa con logo Futura e la tracolla facile da regolare ne fanno una scelta perfetta per un utilizzo quotidiano. La tasca principale e la tasca per gli accessori consentono di riporre e organizzare le tue cose. Questo prodotto è realizzato in poliestere riciclato per almeno il 65%.
Vantaggi
Tasca principale con zip per organizzare e tenere al sicuro gli oggetti più grandi. Tasca con zip per riporre in modo sicuro i piccoli oggetti.
Dettagli prodotto
- Tracolla regolabile per un fit personalizzato.
- 100% poliestere
- Lavare a mano
- Colore mostrato in foto: Ossidiana/Bianco
- Stile: IQ6787-451
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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