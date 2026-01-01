Borsa a tracolla Nike Heritage Inghilterra 2026/27

Alternativa al classico marsupio, la borsa a tracolla Nike Heritage offre uno spazio ideale in un design a mani libere da indossare a tracolla sul petto. La stampa con logo Futura e la tracolla facile da regolare ne fanno una scelta perfetta per un utilizzo quotidiano. La tasca principale e la tasca per gli accessori consentono di riporre e organizzare le tue cose. Questo prodotto è realizzato in poliestere riciclato per almeno il 65%.

Colore mostrato in foto: Ossidiana/Bianco

Stile: IQ6787-451