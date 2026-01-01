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Borsa a tracolla Nike Heritage Inghilterra 2026/27 - Ossidiana/Bianco

Borsa a tracolla Heritage Inghilterra 2026/27

Borsa a tracolla Nike Heritage

29,99 €
TAGLIA UNICA
Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

Alternativa al classico marsupio, la borsa a tracolla Nike Heritage offre uno spazio ideale in un design a mani libere da indossare a tracolla sul petto. La stampa con logo Futura e la tracolla facile da regolare ne fanno una scelta perfetta per un utilizzo quotidiano. La tasca principale e la tasca per gli accessori consentono di riporre e organizzare le tue cose. Questo prodotto è realizzato in poliestere riciclato per almeno il 65%.


  • Colore mostrato in foto: Ossidiana/Bianco
  • Stile: IQ6787-451

Borsa a tracolla Heritage Inghilterra 2026/27

29,99 €

Alternativa al classico marsupio, la borsa a tracolla Nike Heritage offre uno spazio ideale in un design a mani libere da indossare a tracolla sul petto. La stampa con logo Futura e la tracolla facile da regolare ne fanno una scelta perfetta per un utilizzo quotidiano. La tasca principale e la tasca per gli accessori consentono di riporre e organizzare le tue cose. Questo prodotto è realizzato in poliestere riciclato per almeno il 65%.

Vantaggi

Tasca principale con zip per organizzare e tenere al sicuro gli oggetti più grandi. Tasca con zip per riporre in modo sicuro i piccoli oggetti.

Dettagli prodotto

  • Tracolla regolabile per un fit personalizzato.
  • 100% poliestere
  • Lavare a mano
  • Colore mostrato in foto: Ossidiana/Bianco
  • Stile: IQ6787-451

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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