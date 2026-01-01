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Borsa a tracolla Nike Commute (8 l) - Nero/Nero/Reflect Silver

Materiali riciclati

Nike Commute

Borsa a tracolla (8 l)

49,99 €
TAGLIA UNICA
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Moda e funzionalità per il pendolare moderno. Lo scomparto principale di questa borsa a tracolla di tendenza è dotato di una tasca per tablet foderata che ti consente di tenere al sicuro e in ordine i tuoi piccoli dispositivi tecnologici. I dettagli dal design rifrangente aggiungono una finitura ad alta visibilità.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Reflect Silver
  • Stile: IQ1285-010

Nike Commute

49,99 €

Moda e funzionalità per il pendolare moderno. Lo scomparto principale di questa borsa a tracolla di tendenza è dotato di una tasca per tablet foderata che ti consente di tenere al sicuro e in ordine i tuoi piccoli dispositivi tecnologici. I dettagli dal design rifrangente aggiungono una finitura ad alta visibilità.

Vantaggi

  • Grazie alla tracolla convertibile, puoi indossare la borsa a destra o a sinistra.
  • Pannello posteriore e tracolla imbottiti per un maggiore comfort.
  • Gli anelli esterni sono molto pratici per appendere e afferrare la borsa con facilità.
  • La mini borsa rimovibile ti consente di tenere in ordine i piccoli oggetti.

Dettagli prodotto

  • 23 cm x 38 cm x 7,6 cm (L x A x P)
  • Corpo: 100% nylon. Fodera: 100% poliestere. Portamonete: 59% nylon/41% poliestere. Fodera: 100% poliestere.
  • Pulire solo le parti macchiate
  • Prodotto importato
  • Il prodotto non è inteso come dispositivo di protezione individuale (DPI)
  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Reflect Silver
  • Stile: IQ1285-010

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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