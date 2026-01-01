Borsa a tracolla Nike Commute (8 l)

Moda e funzionalità per il pendolare moderno. Lo scomparto principale di questa borsa a tracolla di tendenza è dotato di una tasca per tablet foderata che ti consente di tenere al sicuro e in ordine i tuoi piccoli dispositivi tecnologici. I dettagli dal design rifrangente aggiungono una finitura ad alta visibilità.

Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Reflect Silver

Stile: IQ1285-010