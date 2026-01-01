Borsa a tracolla Nike Commute (8 l)

Materiali riciclati
Nike Commute
Borsa a tracolla (8 l)
Moda e funzionalità per il pendolare moderno. Lo scomparto principale di questa borsa a tracolla di tendenza è dotato di una tasca per tablet foderata che ti consente di tenere al sicuro e in ordine i tuoi piccoli dispositivi tecnologici. I dettagli dal design rifrangente aggiungono una finitura ad alta visibilità.
- Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Reflect Silver
- Stile: IQ1285-010
Nike Commute
Moda e funzionalità per il pendolare moderno. Lo scomparto principale di questa borsa a tracolla di tendenza è dotato di una tasca per tablet foderata che ti consente di tenere al sicuro e in ordine i tuoi piccoli dispositivi tecnologici. I dettagli dal design rifrangente aggiungono una finitura ad alta visibilità.
Vantaggi
- Grazie alla tracolla convertibile, puoi indossare la borsa a destra o a sinistra.
- Pannello posteriore e tracolla imbottiti per un maggiore comfort.
- Gli anelli esterni sono molto pratici per appendere e afferrare la borsa con facilità.
- La mini borsa rimovibile ti consente di tenere in ordine i piccoli oggetti.
Dettagli prodotto
- 23 cm x 38 cm x 7,6 cm (L x A x P)
- Corpo: 100% nylon. Fodera: 100% poliestere. Portamonete: 59% nylon/41% poliestere. Fodera: 100% poliestere.
- Pulire solo le parti macchiate
- Prodotto importato
- Il prodotto non è inteso come dispositivo di protezione individuale (DPI)
- Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Reflect Silver
- Stile: IQ1285-010
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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