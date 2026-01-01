Borsa a tracolla Nike Commute (1 l)

Moda e funzionalità per il pendolare moderno. Piccola ma capiente, questa borsa è della dimensione perfetta per tutti i tuoi piccoli oggetti indispensabili di uso quotidiano. È dotata di scomparti con zip sia sul davanti che sul retro. Un taschino sul retro consente di organizzare e accedere facilmente ai tuoi oggetti di valore. I dettagli dal design rifrangente aggiungono una finitura ad alta visibilità.

Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Reflect Silver

Stile: IQ1279-010