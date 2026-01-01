Borsa a tracolla Nike Commute (1 l)

Materiali riciclati
Nike Commute
Borsa a tracolla (1 l)
Moda e funzionalità per il pendolare moderno. Piccola ma capiente, questa borsa è della dimensione perfetta per tutti i tuoi piccoli oggetti indispensabili di uso quotidiano. È dotata di scomparti con zip sia sul davanti che sul retro. Un taschino sul retro consente di organizzare e accedere facilmente ai tuoi oggetti di valore. I dettagli dal design rifrangente aggiungono una finitura ad alta visibilità.
- Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Reflect Silver
- Stile: IQ1279-010
Nike Commute
Moda e funzionalità per il pendolare moderno. Piccola ma capiente, questa borsa è della dimensione perfetta per tutti i tuoi piccoli oggetti indispensabili di uso quotidiano. È dotata di scomparti con zip sia sul davanti che sul retro. Un taschino sul retro consente di organizzare e accedere facilmente ai tuoi oggetti di valore. I dettagli dal design rifrangente aggiungono una finitura ad alta visibilità.
Vantaggi
- Lo spallaccio regolabile si trasforma per essere indossato su entrambi i lati.
- Il pannello posteriore imbottito consente di trasportarla in tutta comodità.
Dettagli prodotto
- 12,5 x 20,5 x 5 cm (Larghezza x Altezza x Profondità)
- Corpo: 100% nylon. Fodera: 100% poliestere
- Pulire solo le parti macchiate
- Prodotto importato
- Il prodotto non è inteso come dispositivo di protezione individuale (DPI)
- Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Reflect Silver
- Stile: IQ1279-010
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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