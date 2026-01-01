Borsa a tracolla Crescent Nike Aura (4 l)

Nike Aura
Borsa mezzaluna a tracolla (4 l)
Tieni i tuoi oggetti indispensabili per tutti i giorni sempre a portata di mano con la borsa a tracolla Nike Aura. La tasca principale consente di accedere velocemente ai piccoli oggetti, mentre i taschini interni semplificano l'organizzazione. Questa versione abbina il tessuto in velluto a coste a dettagli metallizzati.
- Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Metallic Silver Barrel
- Stile: IH2122-010
Nike Aura
Tieni i tuoi oggetti indispensabili per tutti i giorni sempre a portata di mano con la borsa a tracolla Nike Aura. La tasca principale consente di accedere velocemente ai piccoli oggetti, mentre i taschini interni semplificano l'organizzazione. Questa versione abbina il tessuto in velluto a coste a dettagli metallizzati.
Dettagli prodotto
- Fascetta a strappo regolabile
- 30,5 x 18 x 10 cm (LxPxH)
- Corpo: 100% poliestere. Fodera: 100% poliestere.
- Pulire solo le parti macchiate
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Metallic Silver Barrel
- Stile: IH2122-010
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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