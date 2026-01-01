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Borsa a mezzaluna a tracolla con motivo floreale Nike Aura (4 l) - Nero/Nero/Gunmetal

Materiali riciclati

Nike Aura

Borsa a mezzaluna a tracolla con motivo floreale (4 l)

39,99 €
Nero/Nero/Gunmetal
Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
TAGLIA UNICA
Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

Sì, hai bisogno di un'altra borsa a tracolla Aura. Questo modello abbina una delicata stampa floreale a eleganti dettagli metallizzati. La tasca principale consente di accedere velocemente ai piccoli oggetti, mentre un taschino interno con zip semplifica l'organizzazione dei tuoi oggetti di valore.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Gunmetal
  • Stile: IQ1268-010

Nike Aura

39,99 €

Sì, hai bisogno di un'altra borsa a tracolla Aura. Questo modello abbina una delicata stampa floreale a eleganti dettagli metallizzati. La tasca principale consente di accedere velocemente ai piccoli oggetti, mentre un taschino interno con zip semplifica l'organizzazione dei tuoi oggetti di valore.

Dettagli prodotto

  • 30,5 x 18 x 10 cm (LxPxH)
  • Fascetta a strappo regolabile
  • Corpo: 100% nylon. Fodera: 100% poliestere
  • Pulire solo le parti macchiate
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Gunmetal
  • Stile: IQ1268-010

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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    Borsa a mezzaluna a tracolla con motivo floreale Nike Aura (4 l)

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