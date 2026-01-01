Borraccia con coperchio richiudibile Nike Refuel (946 ml)

Nike Refuel
Borraccia con coperchio richiudibile (946 ml)
Mantieni la tua idratazione al top. Il design comprimibile di questa borraccia consente un flusso d'acqua rapido per bere più facilmente. Una volta aperto, il coperchio si blocca in posizione e dispone di una valvola antigoccia per evitare fuoriuscite.
- Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Nero/Bianco
- Stile: IR8566-069
Nike Refuel
Mantieni la tua idratazione al top. Il design comprimibile di questa borraccia consente un flusso d'acqua rapido per bere più facilmente. Una volta aperto, il coperchio si blocca in posizione e dispone di una valvola antigoccia per evitare fuoriuscite.
Dettagli prodotto
- 63,23% polietilene a bassa densità/18,71% polipropilene/9,94% elastomero termoplastico/6,05% acrilonitrile butadiene stirene/1,21% silicone/0,86% acciaio inossidabile
- Manico pieghevole
- Lavare a mano
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Nero/Bianco
- Stile: IR8566-069
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Recensioni (0)
Recensioni (0)
Nessuna recensione
Di' la tua. Recensisci Nike Refuel prima di tutti.
Nike Refuel
Ulteriori informazioni
Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.