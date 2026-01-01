 
immagine 1 di 2
Borraccia con coperchio richiudibile Nike Refuel (946 ml) - Nero/Nero/Nero/Bianco

Nike Refuel

Borraccia con coperchio richiudibile (946 ml)

24,99 €
TAGLIA UNICA
Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

Mantieni la tua idratazione al top. Il design comprimibile di questa borraccia consente un flusso d'acqua rapido per bere più facilmente. Una volta aperto, il coperchio si blocca in posizione e dispone di una valvola antigoccia per evitare fuoriuscite.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Nero/Bianco
  • Stile: IR8566-069

Nike Refuel

24,99 €

Mantieni la tua idratazione al top. Il design comprimibile di questa borraccia consente un flusso d'acqua rapido per bere più facilmente. Una volta aperto, il coperchio si blocca in posizione e dispone di una valvola antigoccia per evitare fuoriuscite.

Dettagli prodotto

  • 63,23% polietilene a bassa densità/18,71% polipropilene/9,94% elastomero termoplastico/6,05% acrilonitrile butadiene stirene/1,21% silicone/0,86% acciaio inossidabile
  • Manico pieghevole
  • Lavare a mano
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Nero/Bianco
  • Stile: IR8566-069

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (0)

Nessuna recensione

Di' la tua. Recensisci Nike Refuel prima di tutti.

    Borraccia con coperchio richiudibile Nike Refuel (946 ml)

    Nike Refuel

    24,99 €

    Ulteriori informazioni

      Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.

    Completa il look