triangle, start, resume, beginVideo
 
immagine 1 di 6
Body Nike Energy – Donna - Phantom

Nike Energy

Body – Donna

89,99 €
Phantom
Nero
Seleziona la taglia/misuraGuida alle taglie e alle misure
Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

Mostra la tua forma fisica con questo body elegante. Il tessuto ultramorbido di peso medio offre una copertura fluida per mettere in mostra solo la tua sicurezza.


  • Colore mostrato in foto: Phantom
  • Stile: IM6096-030

Nike Energy

89,99 €

Mostra la tua forma fisica con questo body elegante. Il tessuto ultramorbido di peso medio offre una copertura fluida per mettere in mostra solo la tua sicurezza.

Dettagli prodotto

  • Corpo/fodera: 53% nylon/47% spandex. Fodera tassello: 60% cotone/40% poliestere.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Phantom
  • Stile: IM6096-030

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (0)

Nessuna recensione

Di' la tua. Recensisci Nike Energy prima di tutti.

    Body Nike Energy – Donna

    Nike Energy

    89,99 €

    Ulteriori informazioni

      Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.

    Completa il look