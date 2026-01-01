Body Nike Energy – Donna

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Nike Energy
Body – Donna
89,99 €
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Mostra la tua forma fisica con questo body elegante. Il tessuto ultramorbido di peso medio offre una copertura fluida per mettere in mostra solo la tua sicurezza.
- Colore mostrato in foto: Phantom
- Stile: IM6096-030
Nike Energy
89,99 €
Mostra la tua forma fisica con questo body elegante. Il tessuto ultramorbido di peso medio offre una copertura fluida per mettere in mostra solo la tua sicurezza.
Dettagli prodotto
- Corpo/fodera: 53% nylon/47% spandex. Fodera tassello: 60% cotone/40% poliestere.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Phantom
- Stile: IM6096-030
Taglia/misura e fit
- Altezza: 172 cm; taglia indossata: S
- Tight fit: aderente e attillato
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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