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Bikini a triangolo Nike Swim Effortless Essential – Ragazza - Light Thistle/Bianco

Nike Swim Effortless Essential

Bikini a triangolo – Ragazza

44,99 €
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La voglia d'estate cresce con questo bikini completamente foderato. Il classico top bikini a triangolo è pronto per le feste in piscina con spalline regolabili, mentre lo slip presenta una vita media e una copertura completa.


  • Colore mostrato in foto: Light Thistle/Bianco
  • Stile: IQ7790-569

Nike Swim Effortless Essential

44,99 €

La voglia d'estate cresce con questo bikini completamente foderato. Il classico top bikini a triangolo è pronto per le feste in piscina con spalline regolabili, mentre lo slip presenta una vita media e una copertura completa.

Dettagli prodotto

  • Corpo: 80% nylon, 20% spandex (resistente al cloro). Fodera: 100% poliestere
  • LAVARE A MANO SEPARATAMENTE IN ACQUA FREDDA.
  • DOPO OGNI UTILIZZO.
  • CANDEGGINA PRIVA DI CLORO.
  • ASCIUGARE APPESO.
  • NON STIRARE.
  • NON LAVARE A SECCO.
  • NON RIPORRE BAGNATO.
  • Colore mostrato in foto: Light Thistle/Bianco
  • Stile: IQ7790-569

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Spedizione e resi

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Recensioni (1)

5 stelle

  • SUPER 👍

    KRZYSZTOF309225f8431645e8b714e4e850ac6937

    SUPER SUPER SUPER SUPER SUPER SUPER 👍👍👍

Bikini a triangolo Nike Swim Effortless Essential – Ragazza

Nike Swim Effortless Essential

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