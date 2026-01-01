Materiali riciclati
Beşiktaş J.K.
Shorts in maglia Nike Football – Uomo
Ispirati al modello indossato dalla tua squadra in campo, questi shorts sono realizzati con una tecnologia traspirante che mantiene la pelle asciutta e ti regala il massimo comfort mentre tifi per il Beşiktaş.
- Colore mostrato in foto: Nero/Bright Crimson/Bright Crimson
- Stile: IZ6031-011
Beşiktaş J.K.
Ispirati al modello indossato dalla tua squadra in campo, questi shorts sono realizzati con una tecnologia traspirante che mantiene la pelle asciutta e ti regala il massimo comfort mentre tifi per il Beşiktaş.
Dettagli prodotto
- 100% poliestere
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/Bright Crimson/Bright Crimson
- Stile: IZ6031-011
Taglia/misura e fit
- Altezza: 178 cm; taglia indossata: M
- Slim fit: elegante e su misura
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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