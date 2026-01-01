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Asciugamano da piscina Nike Club - Nero/Bianco

Nike Club

Asciugamano da piscina

44,99 €
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Nessuno vuole asciugarsi con un asciugamano che sembra carta vetrata. Dal design morbido e assorbente, questo asciugamano in cotone è il posto ideale dove avvolgersi dopo un tuffo in piscina.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Bianco
  • Stile: HF9405-010

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44,99 €

Nessuno vuole asciugarsi con un asciugamano che sembra carta vetrata. Dal design morbido e assorbente, questo asciugamano in cotone è il posto ideale dove avvolgersi dopo un tuffo in piscina.

Dettagli prodotto

  • 71 x 172 cm ca.
  • 100% cotone
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Bianco
  • Stile: HF9405-010

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